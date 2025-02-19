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Макрон проинформировал Зеленского о новых договоренностях по Украине

Среда 19 февраля 2025 22:10
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Макрон проинформировал Зеленского о новых договоренностях по Украине Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Французский лидер проинформировал о новых договоренностях с партнерами относительно гарантий безопасности для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы государства.

Как рассказал Зеленский, сегодня он провел разговор с генсеком НАТО Марком Рютте "о том, что уже произошло, и о том, что может произойти в ближайшее время".

"Говорил с сенатором США Линдси Грэмом - очень конструктивным человеком. Спасибо всем в Америке за двухпартийную поддержку. Договорились работать вместе и в дальнейшем", - добавил президент.

Также Зеленский рассказал о разговоре с президентом Франции.

"Эммануэль проинформировал меня о его новых контактах и новых договоренностях с партнерами. Очень важно подготовить надежные гарантии безопасности. Это совместная работа партнеров, и мы очень ценим активность каждого лидера", - отметил глава государства.

Зеленский также подчеркнул, что Европе нужен надежный и длительный мир, который можно обеспечить и построить только на основе надежных гарантий безопасности.

"Очень ценим нашу единую позицию по этому поводу. Мы скоординировали наши дальнейшие дипломатические шаги. Франция ценит свободу так же, как и мы", - отметил он.

Встреча европейских лидеров в Париже

Напомним, 17 февраля президент Франции Эммануэль Макрон собрал лидеров ряда стран Европы в Париже на "экстренный саммит" для того, чтобы обсудить вопросы европейской безопасности. Причиной такой встречи стала, в частности, политика нового президента США Дональда Трампа.

Одной из ключевых тем саммита в Париже станет дальнейшая поддержка Украины в войне с РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский провел "длительный разговор" с Макроном после саммита европейских лидеров в Париже. Стороны, в частности, скоординировали позиции относительно гарантий безопасности для Украины.

А уже на следующий день Макрон провел переговоры Зеленским и Трампом.

Кроме того, стало известно, что Франция хочет провести новый саммит по Украине и безопасности Европы. Он состоялся сегодня, 19 февраля.

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