Макрон проинформировал Зеленского о новых договоренностях по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Французский лидер проинформировал о новых договоренностях с партнерами относительно гарантий безопасности для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы государства.

Как рассказал Зеленский, сегодня он провел разговор с генсеком НАТО Марком Рютте "о том, что уже произошло, и о том, что может произойти в ближайшее время".

"Говорил с сенатором США Линдси Грэмом - очень конструктивным человеком. Спасибо всем в Америке за двухпартийную поддержку. Договорились работать вместе и в дальнейшем", - добавил президент.

Также Зеленский рассказал о разговоре с президентом Франции.

"Эммануэль проинформировал меня о его новых контактах и новых договоренностях с партнерами. Очень важно подготовить надежные гарантии безопасности. Это совместная работа партнеров, и мы очень ценим активность каждого лидера", - отметил глава государства.

Зеленский также подчеркнул, что Европе нужен надежный и длительный мир, который можно обеспечить и построить только на основе надежных гарантий безопасности.

"Очень ценим нашу единую позицию по этому поводу. Мы скоординировали наши дальнейшие дипломатические шаги. Франция ценит свободу так же, как и мы", - отметил он.