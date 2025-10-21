Макрон: лише Зеленський має право вести переговори про території України

Європейські гарантії безпеки в межах Коаліції охочих готові для України. Однак переговори щодо територіальних поступок може вести лише президент України Володимир Зеленський.

Як повідомляє РБК-Україна , про це під час спільної пресконференції зі словенським прем’єр-міністром Робертом Голобом сказав президент Франції Еммануель Макрон, пише Le Monde.

"Єдиний можливий мир - це міцний і тривалий мир, який забезпечує гарантії безпеки для тієї сторони, що захищається. Саме це ми, європейці, завершили узгоджувати в межах Коаліції охочих. Ця коаліція збереться у п’ятницю, і ми співголовуватимемо на ній разом із прем’єр-міністром Кіром Стармером, залучивши, звісно, і президента Зеленського", - зазначив Макрон.

За його словами, доки триває війна, підтримка України - військова, оборонна та фінансова - триватиме. Макрон зауважив, що саме Росія послідовно ігнорує мирний шлях завершення війни.

"Якщо постає питання територіальних переговорів, то ці переговори може вести лише Президент Зеленський від імені своєї країни. Ніхто інший не має на це права. Тому Україні вирішувати за себе і за свою територію, а європейцям - за себе і свою безпеку", - наголосив він, додавши, що саме в таких рамках повинні просуватися справи.

Що передувало

Нагадаємо, Зеленський провів зустріч із американським президентом Дональдом Трампом у Білому домі в п’ятницю, 17 жовтня. Після переговорів Трамп закликав зберігати існуючу лінію фронту.

В інтерв’ю Fox News він висловив упевненість у можливості припинення війни, зазначивши при цьому, що Путін може щось забрати через вже захоплені території.

У той же час у медіа з’явилася інформація, що Путін запропонував Трампу нову угоду: Україна мала б віддати частину контролюваного Донбасу в обмін на виведення російських військ із Херсонської та Запорізької областей.