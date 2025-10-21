Макрон: только Зеленский имеет право вести переговоры о территории Украины

Европейские гарантии безопасности в рамках Коалиции желающих готовы для Украины. Однако переговоры по территориальным уступкам может вести только президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщает РБК-Украина , об этом во время совместной пресс-конференции со словенским премьер-министром Робертом Голобом сказал президент Франции Эммануэль Макрон, пишет Le Monde .

"Единственный возможный мир - это прочный и длительный мир, который обеспечивает гарантии безопасности для той стороны, которая защищается. Именно это мы, европейцы, завершили согласовывать в рамках Коалиции желающих. Эта коалиция соберется в пятницу, и мы будем сопредседательствовать на ней вместе с премьер-министром Киром Стармером, привлекая, конечно, и президента Зеленского", - отметил Макрон.

По его словам, пока идет война, поддержка Украины - военная, оборонная и финансовая - будет продолжаться. Макрон отметил, что именно Россия последовательно игнорирует мирный путь завершения войны.

"Если встает вопрос территориальных переговоров, то эти переговоры может вести только Президент Зеленский от имени своей страны. Никто другой не имеет на это права. Поэтому Украине решать за себя и за свою территорию, а европейцам - за себя и свою безопасность", - подчеркнул он, добавив, что именно в таких рамках должны продвигаться дела.

Что предшествовало

Напомним, Зеленский провел встречу с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме в пятницу, 17 октября. После переговоров Трамп призвал сохранять существующую линию фронта.

В интервью Fox News он выразил уверенность в возможности прекращения войны, отметив при этом, что Путин может что-то забрать через уже захваченные территории.

В то же время в медиа появилась информация, что Путин предложил Трампу новую сделку: Украина должна была бы отдать часть контролируемого Донбасса в обмен на вывод российских войск из Херсонской и Запорожской областей.