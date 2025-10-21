ua en ru
Політика

Лінія фронту з РФ має бути відправною точкою перемовин, - заява Зеленського і партнерів

Вівторок 21 жовтня 2025 12:12
Лінія фронту з РФ має бути відправною точкою перемовин, - заява Зеленського і партнерів Фото: Зеленський та європейські лідери (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Поточна лінія зіткнення з РФ має бути відправною точкою переговорів. Водночас, Україна повинна бути в найсильнішій можливій переговорній позиції - до, під час і після будь-якого припинення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву президента України Володимира Зеленського та європейських лідерів.

"Ми рішуче підтримуємо позицію президента (США Дональда – ред.) Трампа про те, що бойові дії мають бути негайно припинені, а нинішня лінія зіткнення має бути відправною точкою переговорів. Ми віддані принципу, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою", - йдеться у заяві.

Повідомляється, що тактика зволікання Росії неодноразово показувала, що Україна є єдиною стороною, яка серйозно ставиться до миру. Всі бачать, що російський диктатор Володимир Путін продовжує обирати насильство та руйнування.

"Ми чітко розуміємо, що Україна повинна бути в найсильнішій можливій позиції – до, під час та після будь-якого припинення вогню. Ми повинні посилювати тиск на економіку РФ та її оборонну промисловість, доки Путін не буде готовий укласти мир", - додали європейські лідери.

Також у заяві зазначається, що союзники України розробляють заходи для використання повної вартості заморожених активів Росії.

Лідери планують зустрітися вже цього тижня в Європейській Раді та у форматі "Коаліція рішучих", щоб обговорити, як продовжити цю роботу та надалі підтримувати Україну.

Що передувало

Президент України зустрівся з американським колегою Дональдом Трампом у Білому домі в п'ятницю, 17 жовтня.

Після зустрічі Трамп закликав сторони зупинитися там, де вони перебувають зараз. Тобто – по лінії фронту. В інтерв'ю Fox News лідер США заявив, що він упевнений у припиненні війни, додавши, що Путін щось забере, оскільки захопив певну територію.

Водночас у ЗМІ з'явилася інформація, що 16 жовтня Путін зробив Трампу нову пропозицію, згідно з якою Україна віддасть частини Донбасу, які перебувають під її контролем, в обмін на виведення військ РФ із Херсонської та Запорізької областей.

