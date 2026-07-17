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Для магістрів та аспірантів проведуть спецсесію ЄВІ: як перескласти або покращити бал

09:23 17.07.2026 Пт
2 хв
Участь у спеціально організованій сесії ЄВІ буде платною
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Вступна кампанія (Getty Images)

Вступники до магістратури та аспірантури у 2026 році зможуть скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ) під час спеціально організованої сесії. Така можливість буде доступна не лише тим, хто пропустив основний іспит, а й охочим покращити свій результат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Головне:

  • Ще один шанс: Спеціально організовані сесії ЄВІ призначені не лише для тих, хто пропустив основний іспит або не встиг зареєструватися, а й для бажаючих покращити свої бали для вступу.
  • Терміни та дати: Реєстрація на спецсесію проходитиме через приймальні комісії вишів із 7 до 17 серпня, а самі іспити відбудуться 11-13 вересня 2026 року.
  • Умови та фінансування: Спеціальні сесії проводитимуться виключно за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб.
  • Важливе обмеження: Спеціально організованих сесій для ЄФВВ та ЄВІ з методології наукових досліджень цього року проводити не будуть.

Міністерство освіти і науки України затвердило наказ про проведення спеціально організованих сесій ЄВІ для вступників до магістратури та аспірантури.

Хто може скласти ЄВІ повторно

Взяти участь у спеціальній сесії зможуть:

  • вступники, які не зареєструвалися для участі в основній сесії ЄВІ;
  • ті, кого було зареєстровано, але вони не з'явилися на іспит;
  • вступники, які хочуть покращити свій результат, щоб підвищити шанси на вступ до магістратури або аспірантури у 2026 році.

Водночас в УЦОЯО наголосили, що спеціальні сесії проводитимуть за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб. Вартість участі обіцяють оголосити до 5 серпня.

Читайте також: Вступ до магістратури та аспірантури: якими будуть вступні іспити у 2026 році

Коли реєстрація та іспит

Реєстрація на спеціально організовані сесії триватиме з 7 до 17 серпня. Для цього вступникам потрібно звернутися до приймальної комісії закладу вищої освіти, до якого вони планують вступати.

Самі іспити відбудуться 11-13 вересня.

Результати за шкалою 100-200 балів учасники зможуть побачити у своїх електронних кабінетах на сайті УЦОЯО до 21 вересня включно.

Водночас в Українському центрі оцінювання якості освіти звернули увагу, що спеціально організованих сесій єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) та єдиного вступного випробування з методології наукових досліджень цього року не передбачено.

Раніше РБК-Україна розповідало про строки реєстрації, проведення єдиного вступного іспиту та інших випробувань, а також дати основної й додаткової сесій для вступників.

Також ми писали, де абітурієнти можуть знайти запрошення з датою, часом та місцем проведення іспитів для вступників до магістратури та аспірантури.

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