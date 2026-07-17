Для магістрів та аспірантів проведуть спецсесію ЄВІ: як перескласти або покращити бал

Вступники до магістратури та аспірантури у 2026 році зможуть скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ) під час спеціально організованої сесії. Така можливість буде доступна не лише тим, хто пропустив основний іспит, а й охочим покращити свій результат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).
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Міністерство освіти і науки України затвердило наказ про проведення спеціально організованих сесій ЄВІ для вступників до магістратури та аспірантури.
Взяти участь у спеціальній сесії зможуть:
Водночас в УЦОЯО наголосили, що спеціальні сесії проводитимуть за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб. Вартість участі обіцяють оголосити до 5 серпня.
Реєстрація на спеціально організовані сесії триватиме з 7 до 17 серпня. Для цього вступникам потрібно звернутися до приймальної комісії закладу вищої освіти, до якого вони планують вступати.
Самі іспити відбудуться 11-13 вересня.
Результати за шкалою 100-200 балів учасники зможуть побачити у своїх електронних кабінетах на сайті УЦОЯО до 21 вересня включно.
Водночас в Українському центрі оцінювання якості освіти звернули увагу, що спеціально організованих сесій єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) та єдиного вступного випробування з методології наукових досліджень цього року не передбачено.
Раніше РБК-Україна розповідало про строки реєстрації, проведення єдиного вступного іспиту та інших випробувань, а також дати основної й додаткової сесій для вступників.
Також ми писали, де абітурієнти можуть знайти запрошення з датою, часом та місцем проведення іспитів для вступників до магістратури та аспірантури.