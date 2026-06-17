Вступ на магістратуру та аспірантуру: коли відбудуться іспити та де знайти перепустки

Міністерство освіти і науки України оприлюднило ключові дати проведення основної сесії вступних випробувань для здобуття ступенів магістра та доктора філософії (аспіранта). Вступникам радять уважно стежити за особистими кабінетами учасника.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення МОН у Facebook .

Головне: Перепустки: Запрошення з датою, часом та місцем проведення іспитів з’являться в електронних кабінетах вступників до 19 червня.

Запрошення з датою, часом та місцем проведення іспитів з’являться в електронних кабінетах вступників до 19 червня. Терміни сесії: Магістри складатимуть іспити з 26 червня до 14 липня, а аспіранти - з 14 до 29 липня.

Магістри складатимуть іспити з 26 червня до 14 липня, а аспіранти - з 14 до 29 липня. Важливо: Учасникам слід регулярно перевіряти кабінети учасника, щоб не пропустити оновлення щодо місця та часу тестування.

Коли чекати на запрошення

До 19 червня 2026 року в кабінетах учасників вступних випробувань з’являться запрошення-перепустки. Саме в цьому документі буде вказано дату, час та місце проведення тестування.

Графік основної сесії

Національні випробування для вступників відбудуться у такі терміни:

Для майбутніх магістрів: з 26 червня до 14 липня.

з 26 червня до 14 липня. Для майбутніх аспірантів: з 14 до 29 липня.

Вступникам наполегливо рекомендують перевірити інформацію у своїх кабінетах завчасно та слідкувати за оновленнями від організаторів.

Технічне забезпечення

Фінансування модернізації програмного забезпечення, що використовується для проведення НМТ, ЄФВВ та ЄВІ, а також оновлення Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО), відбувається за підтримки Світового банку.

Це відбувається в межах спільного проєкту МОН України та World Bank Ukraine "Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів", мета якого - підвищення ефективності та прозорості вступних процесів.

Скільки українців готується до вступних іспитів

Раніше ми писали, що цьогоріч до магістратури планують вступати понад 102 тисячі абітурієнтів - усі вони вже отримали екзаменаційні листки у своїх закладах вищої освіти.

Географія учасників: