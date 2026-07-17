Для магистров и аспирантов проведут спецсессию ЕВЭ: как пересдать или улучшить балл

Поступающие в магистратуру и аспирантуру в 2026 году смогут сдать единый вступительный экзамен (ЕВЭ) во время специально организованной сессии. Такая возможность будет доступна не только для тех, кто пропустил основной экзамен, но и для желающих улучшить свой результат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).
Главное:
Министерство образования и науки Украины утвердило приказ о проведении специально организованных сессий ЕВЭ для поступающих в магистратуру и аспирантуру.
Принять участие в специальной сессии смогут:
В то же время в УЦОКО подчеркнули, что специальные сессии будут проводить за счет средств физических и/или юридических лиц. Стоимость участия обещают объявить до 5 августа.
Регистрация на специально организованные сессии продлится с 7 по 17 августа. Для этого поступающим нужно обратиться в приемную комиссию высшего учебного заведения, в которое они планируют поступать.
Сами экзамены пройдут 11-13 сентября.
Результаты по шкале 100-200 баллов участники смогут увидеть в своих электронных кабинетах на сайте УЦОКО до 21 сентября включительно.
В то же время в Украинском центре оценивания качества образования обратили внимание, что специально организованные сессии единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ) и единого вступительного испытания по методологии научных исследований в этом году не предусмотрены.
Ранее РБК-Украина рассказывало о сроках регистрации, проведении единого вступительного экзамена и других испытаний, а также датах основной и дополнительной сессий для поступающих.
Также мы писали, где абитуриенты могут найти приглашение с датой, временем и местом проведения экзаменов для поступающих в магистратуру и аспирантуру.