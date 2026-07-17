Для магистров и аспирантов проведут спецсессию ЕВЭ: как пересдать или улучшить балл

Главное: Еще один шанс: Специально организованные сессии ЕВЭ предназначены не только для тех, кто пропустил основной экзамен или не успел зарегистрироваться, но и для желающих улучшить свои баллы для поступления.

Специально организованные сессии ЕВЭ предназначены не только для тех, кто пропустил основной экзамен или не успел зарегистрироваться, но и для желающих улучшить свои баллы для поступления. Сроки и даты: Регистрация на спецсессию будет проходить через приемные комиссии вузов с 7 по 17 августа, а сами экзамены пройдут 11-13 сентября 2026 года.

Регистрация на спецсессию будет проходить через приемные комиссии вузов с 7 по 17 августа, а сами экзамены пройдут 11-13 сентября 2026 года. Условия и финансирование: Специальные сессии будут проводиться исключительно за счет средств физических и/или юридических лиц.

Специальные сессии будут проводиться исключительно за счет средств физических и/или юридических лиц. Важное ограничение: Специально организованные сессии для ЕПВИ и ЕВЭ по методологии научных исследований в этом году проводить не будут.

Министерство образования и науки Украины утвердило приказ о проведении специально организованных сессий ЕВЭ для поступающих в магистратуру и аспирантуру.

Кто может сдать ЕВЭ повторно

Принять участие в специальной сессии смогут:

абитуриенты, которые не зарегистрировались для участия в основной сессии ЕВЭ;

для участия в основной сессии ЕВЭ; те, кто был зарегистрирован, но они не явились на экзамен;

на экзамен; поступающие, которые хотят улучшить свой результат, чтобы повысить шансы на поступление в магистратуру или аспирантуру в 2026 году.

В то же время в УЦОКО подчеркнули, что специальные сессии будут проводить за счет средств физических и/или юридических лиц. Стоимость участия обещают объявить до 5 августа.

Когда регистрация и экзамен

Регистрация на специально организованные сессии продлится с 7 по 17 августа. Для этого поступающим нужно обратиться в приемную комиссию высшего учебного заведения, в которое они планируют поступать.

Сами экзамены пройдут 11-13 сентября.

Результаты по шкале 100-200 баллов участники смогут увидеть в своих электронных кабинетах на сайте УЦОКО до 21 сентября включительно.

В то же время в Украинском центре оценивания качества образования обратили внимание, что специально организованные сессии единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ) и единого вступительного испытания по методологии научных исследований в этом году не предусмотрены.