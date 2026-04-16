Магистратура-2026: в каких странах Европы можно будет сдать ЕВЭ и ЕПВИ

В 2026 году украинские абитуриенты в магистратуру смогут сдать ЕВЭ и ЕПВИ не только в Украине, но и за рубежом. Для этого создадут специальные пункты тестирования в ряде стран.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).

Главное: География экзаменов: В 2026 году центры для сдачи ЕВЭ и ЕПВИ создадут в 22 городах 10 стран Европы.

Где можно сдать экзамены

Тестирование за рубежом состоится только во время основной сессии. Пункты проведения планируют открыть в 22 городах 10 стран.

В частности, сдать ЕВЭ/ЕПВИ можно будет в:

Испания (Валенсия);

Литва (Рига);

Португалия (Лиссабон);

Болгария (Варна, София);

Польша (Быдгощ, Варшава, Вроцлав, Гданьск, Катовице, Люблин, Познань);

Словения (Марибор);

Великобритания (Лондон);

Германия (Берлин, Йена, Магдебург, Мюнхен);

Франция (Париж);

Чехия (Брно, Прага).

Важное условие для поступающих

В УЦОКО отмечают, что количество мест для сдачи экзаменов за рубежом ограничено. Оно зависит от возможностей партнеров в каждой стране.

Если установленная квота будет исчерпана, выбрать соответствующий город для прохождения тестирования будет невозможно.

Когда и как зарегистрироваться

Основной этап регистрации для участия во вступительных испытаниях в магистратуру продлится с 23 апреля по 14 мая включительно.

Регистрацию будут осуществлять приемные комиссии высших учебных заведений.

После регистрации участники получат экзаменационные листки с доступом в "Кабинет участника вступительных испытаний", где впоследствии появится вся информация о тестировании.