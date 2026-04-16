ua en ru
Чт, 16 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Образование

Магистратура-2026: в каких странах Европы можно будет сдать ЕВЭ и ЕПВИ

15:10 16.04.2026 Чт
2 мин
Вступительные испытания можно будет пройти в 22 городах десяти стран Европы
aimg Татьяна Веремеева
Магистратура-2026: в каких странах Европы можно будет сдать ЕВЭ и ЕПВИ Фото: Вступительная кампания (Getty Images)

В 2026 году украинские абитуриенты в магистратуру смогут сдать ЕВЭ и ЕПВИ не только в Украине, но и за рубежом. Для этого создадут специальные пункты тестирования в ряде стран.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).

Читайте также: МОН определило города для вступительных экзаменов в аспирантуру: где создадут экзаменационные центры

Главное:

  • География экзаменов: В 2026 году центры для сдачи ЕВЭ и ЕПВИ создадут в 22 городах 10 стран Европы.
  • Список стран: Пункты тестирования откроют в Польше, Германии, Чехии, Литве, Португалии, Словакии, Словении, Франции, Испании и Великобритании.
  • Ограничения: Если установленная квота в определенном городе будет исчерпана, регистрация в нем станет невозможной.
  • Сроки регистрации: Подать документы для участия во вступительных испытаниях можно с 23 апреля по 14 мая.
  • Условия проведения: Тестирование за рубежом состоится только во время основной сессии экзаменов.

Где можно сдать экзамены

Тестирование за рубежом состоится только во время основной сессии. Пункты проведения планируют открыть в 22 городах 10 стран.

В частности, сдать ЕВЭ/ЕПВИ можно будет в:

  • Испания (Валенсия);
  • Литва (Рига);
  • Португалия (Лиссабон);
  • Болгария (Варна, София);
  • Польша (Быдгощ, Варшава, Вроцлав, Гданьск, Катовице, Люблин, Познань);
  • Словения (Марибор);
  • Великобритания (Лондон);
  • Германия (Берлин, Йена, Магдебург, Мюнхен);
  • Франция (Париж);
  • Чехия (Брно, Прага).

Важное условие для поступающих

В УЦОКО отмечают, что количество мест для сдачи экзаменов за рубежом ограничено. Оно зависит от возможностей партнеров в каждой стране.

Если установленная квота будет исчерпана, выбрать соответствующий город для прохождения тестирования будет невозможно.

Когда и как зарегистрироваться

Основной этап регистрации для участия во вступительных испытаниях в магистратуру продлится с 23 апреля по 14 мая включительно.

Регистрацию будут осуществлять приемные комиссии высших учебных заведений.

После регистрации участники получат экзаменационные листки с доступом в "Кабинет участника вступительных испытаний", где впоследствии появится вся информация о тестировании.

Ранее РБК-Украина рассказывало, каким будет единый вступительный экзамен (ЕВЭ) в 2026 году для поступления в магистратуру и аспирантуру. В частности, УЦОКО определил структуру теста, количество заданий, продолжительность каждого блока и систему оценивания. Экзамен будет состоять из двух частей - теста общей учебной компетентности и иностранного языка, которые вместе формируют итоговый балл поступающего.

Также мы писали об утвержденном графике вступительной кампании в магистратуру и аспирантуру в 2026 году. МОН определило обязательные экзамены, формат ВНО и ключевые даты регистрации, тестирования и объявления результатов для поступающих.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Вступительная кампания Образование в Украине
Новости
Аналитика
