Магистратура-2026: в каких странах Европы можно будет сдать ЕВЭ и ЕПВИ
В 2026 году украинские абитуриенты в магистратуру смогут сдать ЕВЭ и ЕПВИ не только в Украине, но и за рубежом. Для этого создадут специальные пункты тестирования в ряде стран.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).
Главное:
- География экзаменов: В 2026 году центры для сдачи ЕВЭ и ЕПВИ создадут в 22 городах 10 стран Европы.
- Список стран: Пункты тестирования откроют в Польше, Германии, Чехии, Литве, Португалии, Словакии, Словении, Франции, Испании и Великобритании.
- Ограничения: Если установленная квота в определенном городе будет исчерпана, регистрация в нем станет невозможной.
- Сроки регистрации: Подать документы для участия во вступительных испытаниях можно с 23 апреля по 14 мая.
- Условия проведения: Тестирование за рубежом состоится только во время основной сессии экзаменов.
Где можно сдать экзамены
Тестирование за рубежом состоится только во время основной сессии. Пункты проведения планируют открыть в 22 городах 10 стран.
В частности, сдать ЕВЭ/ЕПВИ можно будет в:
- Испания (Валенсия);
- Литва (Рига);
- Португалия (Лиссабон);
- Болгария (Варна, София);
- Польша (Быдгощ, Варшава, Вроцлав, Гданьск, Катовице, Люблин, Познань);
- Словения (Марибор);
- Великобритания (Лондон);
- Германия (Берлин, Йена, Магдебург, Мюнхен);
- Франция (Париж);
- Чехия (Брно, Прага).
Важное условие для поступающих
В УЦОКО отмечают, что количество мест для сдачи экзаменов за рубежом ограничено. Оно зависит от возможностей партнеров в каждой стране.
Если установленная квота будет исчерпана, выбрать соответствующий город для прохождения тестирования будет невозможно.
Когда и как зарегистрироваться
Основной этап регистрации для участия во вступительных испытаниях в магистратуру продлится с 23 апреля по 14 мая включительно.
Регистрацию будут осуществлять приемные комиссии высших учебных заведений.
После регистрации участники получат экзаменационные листки с доступом в "Кабинет участника вступительных испытаний", где впоследствии появится вся информация о тестировании.
Ранее РБК-Украина рассказывало, каким будет единый вступительный экзамен (ЕВЭ) в 2026 году для поступления в магистратуру и аспирантуру. В частности, УЦОКО определил структуру теста, количество заданий, продолжительность каждого блока и систему оценивания. Экзамен будет состоять из двух частей - теста общей учебной компетентности и иностранного языка, которые вместе формируют итоговый балл поступающего.
Также мы писали об утвержденном графике вступительной кампании в магистратуру и аспирантуру в 2026 году. МОН определило обязательные экзамены, формат ВНО и ключевые даты регистрации, тестирования и объявления результатов для поступающих.