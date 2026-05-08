У МАГАТЕ пояснили, де збагачений уран Ірану і чого туди важко потрапити

За словами гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, ситуація навколо іранської ядерної програми залишається критичною. Ядерний центр в Ісфахані серйозно постраждав під час червневої 12-денної війни з Ізраїлем. Також комплекс атакували в рамках операцій "Ревучий лев" та "Епічна лють" з боку США.

МАГАТЕ намагається відстежити долю небезпечних матеріалів за допомогою космосу. Супутникові знімки зараз є єдиним джерелом інформації.

Гроссі повідомив, що розвідка зафіксувала активність безпосередньо перед початком масштабних бойових дій 9 червня 2025 року. Супутники компанії Airbus помітили вантажівку на території центру, яка перевозила 18 синіх контейнерів.

Фахівці вважають, що всередині був високозбагачений уран. Спецслужби та МАГАТЕ припускають, що цей вантаж нікуди не вивозили. Контейнери, найімовірніше, залишилися під завалами або в підземних сховищах комплексу.

МАГАТЕ працює наосліп

Міжнародне агентство з атомної енергії фактично втратило фізичний доступ до об'єктів. Тегеран повністю ігнорує зобов'язання, адже згідно з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї, інспектори повинні бути на місці.

Рафаель Гроссі відверто визнає складність ситуації. Всі дані зараз є лише приблизними оцінками, а точних цифр немає ні в кого.

"Ми не змогли провести інспекцію чи спростувати, що матеріал там є, і що пломби, пломби МАГАТЕ, залишаються там. Я сподіваюся, що ми зможемо це зробити, тому те, що я вам кажу, - це наша найкраща оцінка", - сказав Гроссі.