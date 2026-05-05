Атака на ЗАЕС: частина обладнання радіаційного контролю вийшла з ладу

09:04 05.05.2026 Вт
Росія не припиняє ядерний терор
aimg Ірина Глухова
Атака на ЗАЕС: частина обладнання радіаційного контролю вийшла з ладу Фото: Запорізька АЕС (Getty Images)
МАГАТЕ зафіксувало наслідки атаки дрона на Запорізьку атомну електростанцію. Пошкоджено частину обладнання, що використовується для моніторингу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міжнародне агентство з атомної енергії у соцмережі X.

Як розповіли в агенстві, команда МАГАТЕ відвідала Лабораторію зовнішнього радіаційного контролю (ЛЗК) Запорізької АЕС, через день після того, як, станція була атакована безпілотником.

Команда виявила пошкодження деякого обладнання для метеорологічного моніторингу лабораторії, яке більше не функціонує.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі вкотре наголосив на критичній важливості дотримання принципів ядерної безпеки. Він закликав до максимальної військової стриманості поблизу всіх ядерних установок, щоб уникнути ризиків катастрофи.

Атака на ЗАЕС

Росія не припиняє ядерний терор.

Нагадаємо, у неділю 3 травня вкотре було зафіксовано приліт дрона на території Запорізької АЕС. Тоді безпілотник атакував лабораторію зовнішнього радіаційного контролю поблизу Запорізької АЕС.

Навесні 2026 року біля Запорізької АЕС дрон вбив водія - тоді удар припав по транспортній майстерні поблизу майданчика станції, що вкотре підкреслило ризики для життя персоналу.

Для оцінки стану критичної інфраструктури, від якої залежить робота АЕС, МАГАТЕ направило місію в Україну для перевірки підстанцій АЕС. Ця перевірка стала вже сьомою такою місією агентства.

Росія вдарила по Полтавщині ракетами та дронами: є жертви та понад 30 поранених
