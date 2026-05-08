RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

В МАГАТЭ объяснили, где обогащенный уран Ирана и почему туда трудно попасть

07:44 08.05.2026 Пт
2 мин
Вероятно, он до сих пор находятся на территории ядерного комплекса, по которому били американцы
aimg Филипп Бойко
Фото: глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси (Getty Images)

Большинство запасов обогащенного урана Ирана скорее всего до сих пор находятся на территории ядерного комплекса в городе Исфахан. Этот объект неоднократно становился целью для авиаударов США.

По словам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, ситуация вокруг иранской ядерной программы остается критической. Ядерный центр в Исфахане серьезно пострадал во время июньской 12-дневной войны с Израилем. Также комплекс атаковали в рамках операций "Ревущий лев" и "Эпическая ярость" со стороны США.

МАГАТЭ пытается отследить судьбу опасных материалов с помощью космоса. Спутниковые снимки сейчас являются единственным источником информации.

Гросси сообщил, что разведка зафиксировала активность непосредственно перед началом масштабных боевых действий 9 июня 2025 года. Спутники компании Airbus заметили грузовик на территории центра, который перевозил 18 синих контейнеров.

Специалисты считают, что внутри был высокообогащенный уран. Спецслужбы и МАГАТЭ предполагают, что этот груз никуда не вывозили. Контейнеры, скорее всего, остались под завалами или в подземных хранилищах комплекса.

МАГАТЭ работает вслепую

Международное агентство по атомной энергии фактически потеряло физический доступ к объектам. Тегеран полностью игнорирует обязательства, ведь согласно Договору о нераспространении ядерного оружия, инспекторы должны быть на месте.

Рафаэль Гросси откровенно признает сложность ситуации. Все данные сейчас являются лишь приблизительными оценками, а точных цифр нет ни у кого.

"Мы не смогли провести инспекцию или опровергнуть, что материал там есть, и что пломбы, пломбы МАГАТЭ, остаются там. Я надеюсь, что мы сможем это сделать, поэтому то, что я вам говорю, - это наша лучшая оценка", - сказал Гросси.

Какие последние новости о "ядерке" Ирана

Рафаэль Гросси уже предупреждал Трампа, что без МАГАТЭ невозможно установить полноценный контроль за ядерной программой Тегерана. Любая ядерная сделка между США и Ираном превратится в "иллюзию", если к процессу не привлекут международных инспекторов, заявил чиновник.

На фоне ночных взаимных ударов флотов США и Ирана Дональд Трамп уже заявил, что Тегеран никогда не получит возможность иметь ядерное оружие.

"Если бы у них был шанс использовать ядерное оружие, они бы это сделали, без сомнения", - заявил лидер США.

Ядерная программа Ирана и обогащенный уран весом более 400 кг являются основными темами переговоров между Вашингтоном и Тегераном. Трамп заявляет, что обязательно вывезет всю "ядерную пыль с помощью экскаваторов" в США.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ИранМАГАТЭ