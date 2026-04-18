Битва за "ядерний пил": Іран жорстко відповів Трампу на плани вивезти уран

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post .

Головний дипломат Ірану Есмаїл Багаї заявив, що передача урану навіть не обговорюється. Чиновник назвав слова лідера США спробою видати бажане за дійсне.

"Збагачений Іраном уран нікуди не буде передано; передача урану до Сполучених Штатів не була для нас варіантом", - зазначив Багаї.

Сам Трамп під час виступу в Аризоні заявив, що має намір вивезти іранський високозбагачений уран за допомогою екскаваторів. Американський президент постійно називає цей уран "ядерним пилом" після атак Вашингтона на об'єкти в Ісфахані, Натанзі та Фордо влітку 2025 року.

"Як ми дістанемо ядерний пил? Ми дістанемо його разом з Іраном, використовуючи багато екскаваторів. І ми вивеземо (ядерні матеріали, - ред.) до США", - сказав Трамп.

Він також підкреслив, що Тегеран "не отримає в обмін жодних грошей". Також американський лідер не відкинув можливості продовження війни, якщо "угода" з Іраном буде зірвана.