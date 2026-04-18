Битва за "ядерний пил": Іран жорстко відповів Трампу на плани вивезти уран

07:24 18.04.2026 Сб
В Тегерані спростували заяви лідера США про збагачений уран
Пилип Бойко
Битва за "ядерний пил": Іран жорстко відповів Трампу на плани вивезти уран Фото: ракетна зброя Ірану (Getty Images)

Іран офіційно спростував заяви Дональда Трампа про готовність передати ядерні матеріали Сполученим Штатам. Очільник МЗС звинуватили американського президента у маніпуляціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.

Головний дипломат Ірану Есмаїл Багаї заявив, що передача урану навіть не обговорюється. Чиновник назвав слова лідера США спробою видати бажане за дійсне.

"Збагачений Іраном уран нікуди не буде передано; передача урану до Сполучених Штатів не була для нас варіантом", - зазначив Багаї.

Сам Трамп під час виступу в Аризоні заявив, що має намір вивезти іранський високозбагачений уран за допомогою екскаваторів. Американський президент постійно називає цей уран "ядерним пилом" після атак Вашингтона на об'єкти в Ісфахані, Натанзі та Фордо влітку 2025 року.

"Як ми дістанемо ядерний пил? Ми дістанемо його разом з Іраном, використовуючи багато екскаваторів. І ми вивеземо (ядерні матеріали, - ред.) до США", - сказав Трамп.

Він також підкреслив, що Тегеран "не отримає в обмін жодних грошей". Також американський лідер не відкинув можливості продовження війни, якщо "угода" з Іраном буде зірвана.

Що відомо про "ядерний пил" Ірану

Збагачений уран та ядерна програма Тегерана - ключовий момент в перемовинах зі Штатами. Ізраїль та США твердо стоять на позиції, що Іран не може мати своєї ядерної зброї, але в першому раунді переговорів в Пакистані про це домовитись не вдалось.

Однак Трамп вже встиг заявити, що Іран погодився віддати весь збагачений уран США. "Іран погодився на все", - заявив американський лідер.

Тим часом Китай пропонує два варіанти розв'язання ситуації з іранським ураном. Його пропонується вивезти до КНР, або "розбавити" до стану, при якому він може бути використаний тільки для "мирних цілей".

