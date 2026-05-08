Іраном керують "сновиди": Трамп відреагував на взаємні атаки флотів в Ормузі

Президент США виклав велике повідомлення щодо подій цієї ночі в Ормузькій протоці, коли США та Іран обмінялись морськими ударами. Сторони звинуватили одна одну в порушенні перемир'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву лідера США у соцмережі Truth Social .

Як відомо, вночі війська США атакували об'єкти в портах Кешм і Бандар-Аббас. Іранські інформаційні агентства повідомили про вибухи.

У відповідь іранці атакували військові кораблі Штатів на схід від Ормузької протоки. Іран заявив про "значні пошкодження" американських суден, а ось у Центральному командуванні США це відкидають"

"Американські війська перехопили неспровоковані іранські атаки й відповіли ударами по військах Ірану, коли есмінці ВМС США з керованими ракетами проходили через Ормузьку протоку в Оманську затоку", - повідомили у відомстві.

Сам президент США Дональд Трамп атаки по іранських портах назвав "просто легким ударом".

Ось переклад повної реакції Трампа на події в Ормузі:

"Три американські есмінці світового класу щойно пройшли через Ормузьку протоку, дуже успішно, під обстрілом. Не було завдано ніякої шкоди трьом есмінцям, але великої шкоди завдано іранським агресорам. Вони були повністю знищені разом з численними малими човнами, які використовуються для заміни їх повністю знищеного військово-морського флоту. Ці човни швидко і ефективно затонули на дно моря.

Ракети стріляли по наших есмінцях, і їх легко збили. Так само, прилітали дрони, і їх спалювали в повітрі. Вони красиво падали в океан, майже як метелик, що падає на свою могилу!

Нормальна країна дозволила б цим есмінцям пройти, але Іран - не нормальна країна. Ними керують ЛУНАТИКИ, і якби у них був шанс використати ядерну зброю, вони б це зробили, без сумніву. Але у них ніколи не буде такої можливості, і так само, як ми збили їх сьогодні, ми будемо збивати їх набагато сильніше і набагато жорстокіше в майбутньому, якщо вони не підпишуть угоду ШВИДКО!

Наші три есмінці з їх чудовими екіпажами тепер повернуться до нашої морської блокади, яка є справжньою "стіною зі сталі".

На питання журналістів про інцидент та майбутнє перемир'я Трамп відповів: "Припинення вогню триває. Воно все ще діє".