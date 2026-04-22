Гроссі попередив Трампа: угода з Іраном без МАГАТЕ - це лише ілюзія

Будь-яка ядерна угода між США та Іраном перетвориться на "ілюзію", якщо до процесу не залучать міжнародних інспекторів. Без жорсткого контролю обіцянки Тегерана не мають жодної ваги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі виданню The Telegraph .

Мирні домовленості на папері не гарантують безпеки, заявив Гроссі. Лише його відомство здатне надати об'єктивну картину того, що відбувається на закритих іранських об'єктах.

"Без перевірки будь-яка угода не є угодою. Це ілюзія угоди або обіцянка, виконання якої невідоме", - пояснив очільник МАГАТЕ.

Гроссі наголосив, що МАГАТЕ досконало знає кожен атомний об'єкт в Ірані й це дозволяє забезпечити повну неупередженість. Якщо сторони спробують домовитися кулуарно, світ не отримає реальних гарантій. Гроссі сумнівається, що будь-який інший механізм, крім перевірок МАГАТЕ, зможе підтвердити виконання зобов'язань.

План Трампа та загрози військового вторгнення

Також гендиректор МАГАТЕ розкритикував можливість забрати збагачений уран в Ірану силою. Гроссі визнає: армія США має для цього ресурси, проте фізичне вилучення палива - це технічне пекло.

Військова операція несе в собі колосальні виклики. Потрібно не просто зайти на об’єкт, а безпечно маніпулювати небезпечними речовинами.

Головні проблеми силового сценарію за Гроссі:

складна логістика: маніпулювати та переміщувати радіоактивні матеріали вкрай делікатно;

структурні руйнування: будівлі після бомбардувань стають нестабільними, що блокує доступ до сховищ;

ризики розповсюдження: будь-яка помилка під час атаки може спровокувати катастрофу.

"Ядерне доміно": хто наступний у черзі за бомбою

Найбільший страх МАГАТЕ - ядерні перегони у вигляді "доміно". Країни дедалі частіше задумуються про власний "ядерний щит", що може призвести до небезпечної епохи фрагментації.

Гроссі виділив низку держав, де вже тривають дискусії про власну зброю:

Польща, Південна Корея та Японія (активно обговорюють розробку);

Туреччина, Саудівська Аравія та Швеція (розглядають таку можливість).

"Йдуть розмови про "дружнє розповсюдження". Усе це викликає у мене занепокоєння, бо я вважаю, що світ із 20 або більше державами, що володіють ядерною зброєю, був би надзвичайно небезпечним", - заявив директор МАГАТЕ.