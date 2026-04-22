Гроссі попередив Трампа: угода з Іраном без МАГАТЕ - це лише ілюзія
Будь-яка ядерна угода між США та Іраном перетвориться на "ілюзію", якщо до процесу не залучать міжнародних інспекторів. Без жорсткого контролю обіцянки Тегерана не мають жодної ваги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі виданню The Telegraph.
Мирні домовленості на папері не гарантують безпеки, заявив Гроссі. Лише його відомство здатне надати об'єктивну картину того, що відбувається на закритих іранських об'єктах.
"Без перевірки будь-яка угода не є угодою. Це ілюзія угоди або обіцянка, виконання якої невідоме", - пояснив очільник МАГАТЕ.
Гроссі наголосив, що МАГАТЕ досконало знає кожен атомний об'єкт в Ірані й це дозволяє забезпечити повну неупередженість. Якщо сторони спробують домовитися кулуарно, світ не отримає реальних гарантій. Гроссі сумнівається, що будь-який інший механізм, крім перевірок МАГАТЕ, зможе підтвердити виконання зобов'язань.
План Трампа та загрози військового вторгнення
Також гендиректор МАГАТЕ розкритикував можливість забрати збагачений уран в Ірану силою. Гроссі визнає: армія США має для цього ресурси, проте фізичне вилучення палива - це технічне пекло.
Військова операція несе в собі колосальні виклики. Потрібно не просто зайти на об’єкт, а безпечно маніпулювати небезпечними речовинами.
Головні проблеми силового сценарію за Гроссі:
- складна логістика: маніпулювати та переміщувати радіоактивні матеріали вкрай делікатно;
- структурні руйнування: будівлі після бомбардувань стають нестабільними, що блокує доступ до сховищ;
- ризики розповсюдження: будь-яка помилка під час атаки може спровокувати катастрофу.
"Ядерне доміно": хто наступний у черзі за бомбою
Найбільший страх МАГАТЕ - ядерні перегони у вигляді "доміно". Країни дедалі частіше задумуються про власний "ядерний щит", що може призвести до небезпечної епохи фрагментації.
Гроссі виділив низку держав, де вже тривають дискусії про власну зброю:
- Польща, Південна Корея та Японія (активно обговорюють розробку);
- Туреччина, Саудівська Аравія та Швеція (розглядають таку можливість).
"Йдуть розмови про "дружнє розповсюдження". Усе це викликає у мене занепокоєння, бо я вважаю, що світ із 20 або більше державами, що володіють ядерною зброєю, був би надзвичайно небезпечним", - заявив директор МАГАТЕ.
Що відомо про іранський збагачений уран
Ядерна програма Ірану та збагачений уран вагою понад 400 кг є основними темами переговорів між Вашингтоном та Тегераном. Трамп заявляє, що обов'язково вивезе весь "ядерний пил за допомогою екскаваторів" до США.
Разом з тим в Тегерані стверджують, що про збагачений уран в рамках переговорів не може йти й мови. Там не збираються віддавати уран Штатам.
Тим часом Пекін пропонує "зійтись по середині": вивезти іранський уран до Китаю. Або "розбавити" його до стану, коли його можна бути використовувати тільки для живлення АЕС, а не для зброї.