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МАГАТЕ планує вдвічі збільшити місію на Запорізькій АЕС

Фото: гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міжнародне агентство з атомної енергії має намір збільшити місію на Запорізькій АЕС з двох до чотирьох представників.

Про це гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив під час брифінгу у Києві, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"Ми повинні консультуватися з Україною, а також інформувати Росію, тож наша ротація проводитиметься кожні 3-4 тижні", - сказав він.

Гроссі також зазначив, що після консультації щодо питання ядерної безпеки на ЗАЕС у Києві він відвідає Росію з тією самою метою. При цьому після поїздки в Москву, Гроссі планує повернутися до Києва та відзвітувати президенту Володимиру Зеленському про результати зустрічі.

"Я домовився з президентом Зеленським, що доповім йому про дві речі, які обговорю в Росії - ситуацію на станції та встановлення загалом безпеки. Я розраховую також, що повернуся до Запоріжжя знову, якщо зможу", - сказав він.

Нагадаємо, що Гроссі перебуває у Києві для консультацій щодо створення охоронної зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС. Також зазначимо, що він відмовився визнавати ЗАЕС російським об'єктом.

Окрім того, на станції планують перезапустити один із шести реакторів, що перебувають у режимі холодної зупинки.

Як повідомлялося раніше, президент РФ Володимир Путін доручив "передати Запорізьку АЕС під контроль Росії". В українському МЗС назвали указ Путіна нікчемним.

До того ж, окупанти погрожують співробітникам станції відправкою на фронт, якщо вони не підпишуть документи про перехід на роботу під керівництвом "Росатому".

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МАГАТЭЗапорізька АЕС