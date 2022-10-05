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Росіяни погрожують фронтом працівникам ЗАЕС за відмову від співпраці, - ЗМІ

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Середа 05 жовтня 2022 20:35
Росіяни погрожують фронтом працівникам ЗАЕС за відмову від співпраці, - ЗМІ Фото: працівників ЗАЕС погрожують відправити на фронт, якщо вони відмовляться працювати на "Росатом" (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти погрожують співробітникам Запорзької АЕС відправкою на фронт воювати проти України, якщо вони не підпишуть документи про перехід на роботу під керівництвом "Росатому".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російську службу ВВС.

Співрозмовники ВВС у сфері української атомної енергетики розповіли, що співробітники "Росатому" змушують українських робітників Запорізької АЕС підписувати документи про переведення на роботу до російської корпорації "Експлуатуюча організація Запорізької АЕС".

Зазначається, що "Росатом" хоче зберегти український персонал, тому що підготовка нових співробітників може зайняти до 8-10 років.

Однак, за словами кількох джерел ВВС, співробітникам ЗАЕС стали надходити погрози про те, що їх можуть змусити воювати проти України, якщо вони не підпишуть документи про перехід на роботу в "Росатом".

Також нагадаємо, що 1 жовтня гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова затримав російський патруль. За словами ще одного співрозмовника ВВС, Мурашова викрали після того, як він відмовився підписати документ про співпрацю із "Росатомом". Пізніше стало відомо, що його звільнили, але він більше не обійматиме свою посаду.

Як повідомлялося раніше, сьогодні президент РФ Володимир Путін доручив "передати Запорізьку АЕС під управління Росії".

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Запорізька АЕС Росатом
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