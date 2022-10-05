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На Запорізькій АЕС планують перезапустити один із шести зупинених реакторів

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Середа 05 жовтня 2022 19:45
На Запорізькій АЕС планують перезапустити один із шести зупинених реакторів Фото: на Запорізькій АЕС планують перезапустити один із шести зупинених реакторів (facebook com rostinfocom)
Автор: Єлизавета Драбкіна

На Запорізькій атомній станції планують перезапустити один із шести реакторів. Наразі усі вони перебувають у режимі холодної зупинки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на звіт МАГАТЕ.

"Сьогодні експерти МАГАТЕ на місці дізналися, що ЗАЕС планує перезапустити один із шести своїх реакторів, які зараз усі перебувають у режимі холодної зупинки", - сказано у звіті.

При цьому керівництво українського оперативного персоналу поінформувало присутніх на ЗАЕС експертів МАГАТЕ, що ведеться підготовка до запуску 5 блоку на зниженій потужності для виробництва пари та тепла для потреб АЕС.

Зазначається, що потрібен деякий час для завершення всіх підготовчих робіт, у тому числі тих, що стосуються необхідних систем і обладнання, перш ніж робота реактора може бути відновлена.

Нагадаємо, 11 вересня енергоблок № 6 Запорізької АЕС відключили від енергомережі.

Після зупинки станція живилася від енергосистеми України через зовнішню лінію.

Як повідомлялося раніше, сьогодні президент РФ Володимир Путін доручив "передати Запорізьку АЕС під керування Росії".

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Запорізька АЕС МАГАТЭ
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