МАГАТЕ домовилося з Україною та РФ про тишу біля ЗАЕС для відновлення енерголінії

Ситуація на ЗАЕС

Запорізька АЕС перебуває під контролем росіян з березня 2022 року. Відтоді РФ неодноразово намагалася легалізувати своє управління об’єктом, ігноруючи норми міжнародного права.

Експерти розглядають останні кроки "Ростехнадзору" як черговий елемент ядерного шантажу, що підвищує ризики для безпеки не лише регіону, а й усього світу.

Зазначимо, США запропонували модель спільного управління Запорізькою АЕС за участі України, Росії та Сполучених Штатів. Водночас український лідер Володимир Зеленський наголошував, що такий формат є несправедливим.

Раніше, 19 листопада, Україна відновила електропостачання окупованої ЗАЕС після пошкодження лінії внаслідок обстрілів РФ. До цього станція десять разів повністю залишалася без живлення.

Втім уже 6 грудня ЗАЕС знову втратила зовнішнє електропостачання. Наразі об’єкт під’єднаний лише до однієї зовнішньої лінії, що й надалі створює серйозні загрози ядерній безпеці.

Наприкінці грудня Україна та Росія досягли домовленості про локальне перемир’я в районі Запорізької АЕС. Це дало можливість розпочати ремонт пошкодженої лінії електропередач.