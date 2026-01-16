МАГАТЭ договорилось с Украиной и РФ о тишине возле ЗАЭС для восстановления энерголинии

Ситуация на ЗАЭС

Запорожская АЭС находится под контролем россиян с марта 2022 года. С тех пор РФ неоднократно пыталась легализовать свое управление объектом, игнорируя нормы международного права.

Эксперты рассматривают последние шаги "Ростехнадзора" как очередной элемент ядерного шантажа, что повышает риски для безопасности не только региона, но и всего мира.

Отметим, США предложили модель совместного управления Запорожской АЭС с участием Украины, России и Соединенных Штатов. В то же время украинский лидер Владимир Зеленский отмечал, что такой формат является несправедливым.

Ранее, 19 ноября, Украина возобновила электроснабжение оккупированной ЗАЭС после повреждения линии в результате обстрелов РФ. До этого станция десять раз полностью оставалась без питания.

Впрочем, уже 6 декабря ЗАЭС снова потеряла внешнее электроснабжение. Сейчас объект подключен только к одной внешней линии, что и в дальнейшем создает серьезные угрозы ядерной безопасности.

В конце декабря Украина и Россия достигли договоренности о локальном перемирии в районе Запорожской АЭС. Это позволило начать ремонт поврежденной линии электропередач.