Сегодня, 16 января, МАГАТЭ договорилось с Украиной и Россией о временном прекращении огня возле ЗАЭС. Это позволит отремонтировать последнюю резервную линию электропередачи к станции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
Отмечается, что технические специалисты Украины уже в ближайшие дни начнут ремонтные работы на линии 330 кВ, которая была повреждена и отключена в результате боевых действий.
В результате отключения энерголинии крупнейшая АЭС Европы сейчас зависит от единственной действующей магистральной линии электропередачи 750 кВ.
"МАГАТЭ продолжает тесно сотрудничать с обеими сторонами, чтобы обеспечить ядерную безопасность на ЗАЭС и предотвратить ядерную аварию во время конфликта. Это временное перемирие, четвертое, которое мы добились, демонстрирует незаменимую роль, которую мы продолжаем играть", - заявил Гросси.
Запорожская АЭС находится под контролем россиян с марта 2022 года. С тех пор РФ неоднократно пыталась легализовать свое управление объектом, игнорируя нормы международного права.
Эксперты рассматривают последние шаги "Ростехнадзора" как очередной элемент ядерного шантажа, что повышает риски для безопасности не только региона, но и всего мира.
Отметим, США предложили модель совместного управления Запорожской АЭС с участием Украины, России и Соединенных Штатов. В то же время украинский лидер Владимир Зеленский отмечал, что такой формат является несправедливым.
Ранее, 19 ноября, Украина возобновила электроснабжение оккупированной ЗАЭС после повреждения линии в результате обстрелов РФ. До этого станция десять раз полностью оставалась без питания.
Впрочем, уже 6 декабря ЗАЭС снова потеряла внешнее электроснабжение. Сейчас объект подключен только к одной внешней линии, что и в дальнейшем создает серьезные угрозы ядерной безопасности.
В конце декабря Украина и Россия достигли договоренности о локальном перемирии в районе Запорожской АЭС. Это позволило начать ремонт поврежденной линии электропередач.