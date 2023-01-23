"Слуга народу" через скандал звільнить заступника голови фракції Халімона і просить розпочати розслідування

"Якщо ти народний депутат і маєш пару зайвих мільйонів гривень, то ти повинен допомогти своїй країні. Це твій обов’язок. Тому, звичайно, етична складова цього вчинку суперечить нашим цінностям і нашому баченню того, чим під час війни має займатися народний депутат. За це Павло Халімон буде звільнений із посади заступника голови нашої фракції", - написав він.

Зазначимо, що журналісти провели розслідування, під час якого дізналися, що Халімон під час війни купив розкішний маєток на Печерських пагорбах, що коштував десятки мільйонів гривень, та оформив його на іншу особу.

Арахамія також закликав правоохоронні органи розпочати розслідування і дати юридичну оцінку цим подіям. Він додав, що у разі порушення закону винний має понести покарання.

Нагадаємо, раніше Арахамія зазначив, що Верховну Раду продовжать очищувати від проросійських політиків. Після сьогоднішнього голосування за позбавлення депутатських мандатів Медведчука та ще чотирьох депутатів таких рішень буде ще більше.

Окрім того, минулого тижня Україну сколихнуло одразу два скандали - з Міноборони та заступником міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василем Лозинським.

Тим часом у Раді очікують рішень від Кабміну через корупційні скандали у міністерствах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.