Корупційний скандал у міністерствах. У Раді чекають жорстких рішень від Кабміну

У Верховній Раді очікують рішень від уряду через корупційні скандали у міністерствах. Нардепи закликають провести розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяв у партії "Слуга народу".

Політична сила закликає правоохоронні та антикорупційні органи провести розслідування корупційних діянь чиновників окремих міністерств.

"Звертаємось до керівників уряду, міністерств і відомств: ваша політична реакція на факти має відповідати принципу нульової толерантності до корупції, бути швидкою, жорсткою і однозначною", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ЗМІ опублікували інформацію про закупівлю продуктів для військових за нібито завищеними цінами. У Міноборони відреагували та заявили, що ініціювали перевірку і звернулися до СБУ.

Також нещодавно ми повідомляли про затримання заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктур Василя Лозинського. Пізніше з'ясувалося, що чиновник причетний до корупційної афери з розкраданням державних коштів. Його викрили на хабарі у розмірі 400 тисяч доларів.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктур звільнило Лозинського з посади, а у відомстві ініціювали перевірки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.