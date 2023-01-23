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Корупційний скандал у міністерствах. У Раді чекають жорстких рішень від Кабміну

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Київ, Понеділок 23 січня 2023 10:51
Корупційний скандал у міністерствах. У Раді чекають жорстких рішень від Кабміну Фото: у Раді чекають рішень від Кабміну через корупційні скандали в уряді (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Верховній Раді очікують рішень від уряду через корупційні скандали у міністерствах. Нардепи закликають провести розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву партії "Слуга народу".

Політична сила закликає правоохоронні та антикорупційні органи провести розслідування корупційних діянь чиновників окремих міністерств.

"Звертаємось до керівників уряду, міністерств і відомств: ваша політична реакція на факти має відповідати принципу нульової толерантності до корупції, бути швидкою, жорсткою і однозначною", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ЗМІ опублікували інформацію про закупівлю продуктів для військових за нібито завищеними цінами. У Міноборони відреагували та заявили, що ініціювали перевірку і звернулися до СБУ.

Також нещодавно ми повідомляли про затримання заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктур Василя Лозинського. Пізніше з'ясувалося, що чиновник причетний до корупційної афери з розкраданням державних коштів. Його викрили на хабарі у розмірі 400 тисяч доларів.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктур звільнило Лозинського з посади, а у відомстві ініціювали перевірки.

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