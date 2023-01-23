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"Слуга народа" из-за скандала уволит замглавы фракции Халимона и просит начать расследование

Фото: Павло Халимон (facebook.com/zecomandachernigiv)
Автор: Елизавета Драбкина

Депутата Верховной Рады Павла Халимона уволят с должности заместителя главы фракции "Слуга народа".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы фракции "Слуга Народа" Давида Арахамии.

"Если ты народный депутат и у тебя есть пару лишних миллионов гривен, то ты должен помочь своей стране. Это твоя обязанность. Поэтому, конечно, этическая составляющая этого поступка противоречит нашим ценностям и нашему видению того, чем во время войны должен заниматься народный депутат. За это Павел Халимон будет уволен с должности заместителя главы нашей фракции", - написал он.

Отметим, что журналисты провели расследование, в ходе которого узнали, что Халимон во время войны купил роскошное имение на Печерских холмах, которое стоило десятки миллион гривен, и оформил его на другого человека.

Арахамия также призвал правоохранительные органы приступить к расследованию и дать юридическую оценку этим событиям. Он добавил, что в случае нарушения закона, виновный должен понести наказание.

Напомним, ранее Арахамия отметил, что Верховную Раду продолжат очищать от пророссийских политиков. После голосования за лишение депутатских мандатов Медведчука и еще четырех депутатов таких решений будет еще больше.

Кроме того, на прошлой неделе Украину всколыхнуло сразу два скандала - с Минобороны и заместителем министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василием Лозинским.

Тем временем в Раде ожидают решений от Кабмина из-за коррупционных скандалов в министерствах.

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Давид АрахамияПавел ХалимонСлуга народа