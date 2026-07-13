Мадяру вдалося усунути президента Угорщини та "старих" депутатів

В Угорщині ухвалили 17-ту поправку до Конституції для усунення президента Тамаша Шуйока та голови Конституційного суду. Це рішення фактично запускає процес радикального переформатування влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

За відповідну поправку віддали голоси 139 парламентарів і лише шестеро виступили проти. Представники колишньої керівної партії "Фідес" та їхні союзники просто проігнорували засідання. Вони оголосили бойкот, але це не зупинило процесу.

Ініціатором змін виступив лідер партії "Тиса", чинний прем'єр Петер Мадяр. Він звинувачує верхівку держави у роботі на вузькі політичні інтереси. Зі свого крісла також піде і голова Конституційного суду Петер Полт.

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Мадяр вважає, що президент не виконує своїх обов'язків чесно. На його думку, Шуйок став інструментом у руках старої системи.

"Щоразу, коли йому доводилося вибирати між конституційними принципами та інтересами "Фідес", Тамаш Шуйок неодноразово обирав інтереси "Фідес" і продовжує робити це донині", - зазначив Мадяр під час виступу перед парламентом.

Тепер у Тамаша Шуйока є лише п'ять днів. Він має підписати документ. Якщо підпису не буде, Мадяр обіцяє інший шлях. Це буде процедура імпічменту безпосередньо в залі парламенту.

Реформа "орбанівської Угорщини"

Нова політична реформа Мадяра вводить жорсткі часові рамки. Тепер мандат депутата обмежений 12 роками. Це ставить крапку на кар'єрах багатьох соратників Віктора Орбана. Петер Мадяр називає це ліквідацією "мафії", яку будували останні 16 років.

Закон спрямований на демонтаж впливу опозиційної тепер партії "Фідес". Ті, хто засидівся у кріслах довше ніж 12 років, більше не зможуть балотуватися.