Петер Мадяр відкриє архіви комуністичних спецслужб

Угорщина готується до масштабного розкриття секретів свого минулого. Новий прем'єр-міністр Петер Мадяр планує розсекретити файли спецслужб комуністичних часів та оприлюднити імена інформаторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Країна чекала на цей крок 37 років, адже Східна Європа давно пройшла шлях очищення. Пропозиція уряду з’явилася лише зараз, коли країну очолив прем'єр Петер Мадяр. Він хоче, щоб нація нарешті "подивилася в очі правді".

Документи стануть доступними до 23 жовтня - це 70-та річниця угорського повстання 1956 року проти радянського панування.

"Ми погашаємо багаторічний борг", - заявив Мадяр.

Владна більшість у парламенті гарантує ухвалення закону щодо розкриття архівів. Буде створено незалежний комітет, до якого увійдуть:

кадровий склад розвідки;

незалежні історики;

досвідчені архівісти.

Архіви КДБ в Угорщині будуть відкриті у річницю антирадянського повстання (інфографіка РБК-Україна)

Приховування архівів називають головною помилкою Угорщини. Це дозволило колишнім елітам зберегти вплив, керувати економікою та урядом.

Орбан не став винятком у цій грі. Його адміністрації постійно призначали колишніх комуністів.