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Мадяру удалось сместить президента Венгрии и "старых" депутатов

23:43 13.07.2026 Пн
2 мин
Что будет, если президент откажется уходить с должности добровольно?
aimg Филипп Бойко
Мадяру удалось сместить президента Венгрии и "старых" депутатов Фото: премьер Венгрии Петер Мадяр (Getty Images)
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В Венгрии приняли 17 поправку в Конституцию для отстранения президента Тамаша Шуйока и председателя Конституционного суда. Это решение фактически запускает процесс радикального переформатирования властей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

За соответствующую поправку отдали голоса 139 парламентариев и только шесть выступили против. Представители бывшей руководящей партии "Фидес" и их союзники просто проигнорировали заседание. Они объявили бойкот, но это не остановило процесс.

Инициатором перемен выступил лидер партии "Тиса", действующий премьер Петер Мадяр. Он обвиняет верхушку государства в работе по узким политическим интересам. Со своего кресла также уйдет и глава Конституционного суда Петер Полт.

Почему увольняют президента Венгрии

Мадяр считает, что президент не исполняет свои обязанности честно. По его мнению, Шуек стал инструментом в руках старой системы.

"Каждый раз, когда ему приходилось выбирать между конституционными принципами и интересами "Фидес", Тамаш Шуек неоднократно выбирал интересы "Фидес" и продолжает делать это по сей день", - отметил Мадяр во время выступления перед парламентом.

Теперь у Фомы Шуйока есть всего пять дней. Он должен подписать документ. Если подписи не будет, Мадьяр обещает другой путь. Это будет процедура импичмента прямо в зале парламента.

Реформа "орбановской Венгрии"

Новая политическая реформа Мадяра вводит жесткие временные рамки. Теперь мандат депутата ограничен 12 лет. Это ставит точку на карьерах многих соратников Виктора Орбана. Петер Мадяр называет это ликвидацией "мафии", которую строили последние 16 лет.

Закон направлен на демонтаж влияния оппозиционной партии "Фидес". Засидевшиеся в креслах дольше 12 лет больше не смогут баллотироваться.

Контекст события

После победы на выборах Петер Мадяр ввел глобальную чистку политики и СМИ времен Орбана. Депутаты поддержали поправки к конституции, которые не дадут Орбану вернуться на должность премьера.

Будут реформированы и государственные вещатели. Один из телеканалов, который контролировал Орбан, уже извинился за годы лжи.

Мадяр также планирует рассекретить файлы спецслужб коммунистических времен и обнародовать имена информаторов. Архивы не открывали из-за Орбана.

НоОрбан не сдается и не уходит из политики. Он будет продолжать возглавлять партию "Фидес" в оппозиции.

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