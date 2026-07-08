Угорські державні ЗМІ звернулися до глядачів зі словами "перепрошуємо за роки брехні"

Найбільший державний телеканал Угорщини M1 припинив випуски новин і вибачився перед глядачами за роки брехні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на угорське видання Telex.

Що показали на екрані

О 16:00 трансляцію каналу M1 було припинено. На екрані з'явилося звернення до глядачів.

"Суспільні ЗМІ не можуть брехати. Ми перепрошуємо за те, що робили це стільки років! Суспільні ЗМІ зараз трансформуються, щоб бути незалежними та авторитетними в майбутньому. Служба новин тимчасово призупинена. Слідкуйте за оновленнями!" - йшлося в тексті на екрані.

Одночасно зупинилися портал Hirado.hu, де відвідувачів зустрічало те саме повідомлення, і радіо Kossuth Radio, де в ефір ставили лише музику.

Реакція Мадьяра

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадьяр назвав припинення пропаганди історичним у своєму Facebook.

Про припинення фінансованої державою партійної пропаганди у суспільних ЗМІ політики його партії "Тиса" говорили ще під час передвиборчої кампанії.

Флагманом пропаганди партії "Фідес" у медіахолдингу MTVA був саме канал M1, реорганізований у новинний канал керівництвом Фідес за часів урядів Віктора Орбана.

Що буде далі

За оголошенням державного інформагентства MTI, о 19:56 канал M1 тимчасово перезапустили у новому форматі - з фільмами та без новин. Ефір поновили із демонстрації фільму "Свідок".

"Програму Bartók Radio тимчасово можна буде слухати на частоті Kossuth Radio, поки що без новин. Паралельно зі створенням нового новинного управління, новинні програми поступово перезапускатимуться за розкладом", - йдеться в оголошенні.

Уточнюється, що перехід суттєво не вплине на пропозицію програм, окрім новинних служб. Спортивні події продовжуватимуть транслюватися на каналі M4 Sport.

Кадрові перестановки

Тимчасовий генеральний директор MTVA Андраш П. Горват, призначений минулого тижня, у вівторок звільнив від обов'язків Жолта Немета - директора каналу M1. Це сталося ще до повного призупинення випусків новин.

У відставку також пішов Жолт Мезей, заступник директора з контент-сервісів. Крім них, кількох ведучих вислали з будівлі - зокрема Аттілу Часара охоронці вивели з приміщення MTVA.

О 13:00 інформагентство MTI опублікувало оголошення про нове тимчасове керівництво суспільних ЗМІ.

Постійних керівників суспільних ЗМІ обиратимуть за конкурсом після завершення перехідного періоду.