Орбан більше не буде прем'єром, в Угорщині змінили конституцію
В Угорщині депутати парламенту підтримали поправки до конституції, які унеможливлюють повернення Віктора Орбана на посаду прем'єра.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 444.hu.
Деталі конституційних змін
Угорські депутати підтримали поправки до конституції, що встановлюють обмеження на перебування на посаді глави уряду. Тепер цей термін не може перевищувати вісім років загалом, навіть якщо людина очолювала кабінет міністрів з перервами.
Нове правило має зворотну дію і стосується всіх посадових осіб, які обіймали цю посаду, починаючи з 2 травня 1990 року. Таким чином, колишній прем'єр Віктор Орбан, який загалом перебуває при владі вже 16 років, юридично втрачає шанс повернутися на посаду.
Реакція партії соратників Орбана
У провладній партії "Фідес" піддали різкій критиці прийняте рішення. Представники політсили заявили про "персональну упередженість" поправок і неприпустимість зворотного застосування закону.
Також у "Фідес" додали, що подібних жорстких обмежень для керівників урядів немає в жодній іншій парламентській демократії на території Європи.
Як довго Орбан був прем'єром
Варто зазначити, що Віктор Орбан обіймав посаду прем'єр-міністра Угорщини з 1998 по 2002 рр. та з 2010 по 2026 рр.
Цієї весни під час парламентських виборів партія "Фідес" зазнала нищівної поразки від опозиційної партії "Тиса". Прем'єром став Петер Мадяр.