Мадяр зробив заяву про 90 млрд євро кредиту для України

Лідер партії "Тиса" та переможець парламентських виборів в Угорщині Петер Мадяр натякнув, що не блокуватиме 90 млрд євро для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконеренцію Мадяра.
За його словами, рішення щодо цього питання фактично було ухвалене ще в грудні на рівні Європейської ради. Тоді Угорщина, а також Словаччина і Чехія отримали можливість не брати участі у програмі.
"Мені це не до кінця зрозуміло, я буду обговорювати це з європейськими лідерами. Але особисто я згоден з тим, що Угорщина повинна відмовитися", - зазначив Мадяр.
Він наголосив, що Угорщина "перебуває в дуже складній фінансовій ситуації", тому не може дозволити собі додаткове фінансування.
"Наше завдання - повернути ті кошти ЄС, які належать нам і які отримала кожна інша країна-член, крім нас. Оскільки ми їх не отримали, ми не можемо використати їх для покращення нашої економіки. Тому ми дійсно не можемо брати ще більше кредитів", - додав політик.
Окремо він розкритикував політику попереднього прем’єра Віктора Орбана, вказавши на непослідовність його позицій щодо рішень Євросоюзу.
"Дефіцит угорського бюджету та державний борг потроїлися з 2010 року. Тож ми хотіли б повернути кошти ЄС додому. Але це рішення вже було прийняте в грудні в Брюсселі, тому я не знаю, навіщо його знову переглядати. Хоча я розумію, що позиція Віктора Орбана часто змінюється - адже спочатку він це підтримав, а потім відкинув", - підкреслив Мадяр.
Він додав, що сподівається, що Орбан йому подзвонить, якщо в Угорщини є певні невиконання міжнародні зобов'язання; зокрема, якщо потрібно, і обговорити "технічне рішення", яке потрібно для виділення Україні кредиту.
Питання кредиту для України залишається предметом гострих суперечок у Євросоюзі. Київ досі не може отримати близько 90 млрд євро допомоги, оскільки процедурне рішення блокує Угорщина, яка висунула умову - відновлення постачання російської нафти трубопроводом "Дружба".
Позиція Будапешта викликала жорстку реакцію серед партнерів. Зокрема, у Швеції заявили про готовність розглянути застосування статті 7 Договору про ЄС, що може позбавити Угорщину права голосу. Президент Європейської ради Антоніу Кошта назвав дії угорської влади "неприйнятними".
Водночас у Єврокомісії наголошують, що фінансування України буде забезпечене незалежно від позиції окремих країн. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС "так чи інакше" знайде механізм для надання Києву кредиту.