Мадьяр сделал заявление о 90 млрд евро кредита для Украины

Лидер партии "Тиса" и победитель парламентских выборов в Венгрии Петер Мадьяр намекнул, что не будет блокировать 90 млрд евро для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-концерн Мадьяра.
По его словам, решение по этому вопросу фактически было принято еще в декабре на уровне Европейского совета. Тогда Венгрия, а также Словакия и Чехия получили возможность не участвовать в программе.
"Мне это не до конца понятно, я буду обсуждать это с европейскими лидерами. Но лично я согласен с тем, что Венгрия должна отказаться", - отметил Мадьяр.
Он подчеркнул, что Венгрия "находится в очень сложной финансовой ситуации", поэтому не может позволить себе дополнительное финансирование.
"Наша задача - вернуть те средства ЕС, которые принадлежат нам и которые получила каждая другая страна-член, кроме нас. Поскольку мы их не получили, мы не можем использовать их для улучшения нашей экономики. Поэтому мы действительно не можем брать еще больше кредитов", - добавил политик.
Отдельно он раскритиковал политику предыдущего премьера Виктора Орбана, указав на непоследовательность его позиций относительно решений Евросоюза.
"Дефицит венгерского бюджета и государственный долг утроились с 2010 года. Поэтому мы хотели бы вернуть средства ЕС домой. Но это решение уже было принято в декабре в Брюсселе, поэтому я не знаю, зачем его снова пересматривать. Хотя я понимаю, что позиция Виктора Орбана часто меняется - ведь сначала он это поддержал, а потом отверг", - подчеркнул Мадьяр.
Он добавил, что надеется, что Орбан ему позвонит, если у Венгрии есть определенные невыполненные международные обязательства; в частности, если нужно, и обсудить "техническое решение", которое нужно для выделения Украине кредита.
Вопрос кредита для Украины остается предметом острых споров в Евросоюзе. Киев до сих пор не может получить около 90 млрд евро помощи, поскольку процедурное решение блокирует Венгрия, которая выдвинула условие - возобновление поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба".
Позиция Будапешта вызвала жесткую реакцию среди партнеров. В частности, в Швеции заявили о готовности рассмотреть применение статьи 7 Договора о ЕС, что может лишить Венгрию права голоса. Президент Европейского совета Антониу Кошта назвал действия венгерских властей "неприемлемыми".
В то же время в Еврокомиссии отмечают, что финансирование Украины будет обеспечено независимо от позиции отдельных стран. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС "так или иначе" найдет механизм для предоставления Киеву кредита.