За даними командувача СБС, за тиждень було атаковано два нафтопереробні заводи росіян, а також дві станції нафтоперекачування на нафтопроводі "Дружба", який сполучає Росію з Європою.

Удари по російських нафтових потужностях завдавали 14-й полк та окрема група "Граф" СБС.

"60+ годин горить екс-медведчуківське НПЗ у Новошахтинську (Ростовська обл), - норматив з відновлення за 48 годин хробаками не складено. "Дружній" нічний візит Птахів СБС на Новошахтинський НПЗ реалізовано в ніч з 20 на 21 серпня "Графами" (СБС)", - сказано у повідомленні.

Загалом було вражено: