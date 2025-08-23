RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

"Мадяр" отчитался о неделе ударов по российским НПЗ: "Дружбу" вывели из строя

Фото: командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди ("Птицы Мадьяра")
Автор: Антон Корж

Командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт "Мадяр" Бровди опубликовал недельный отчет ударов по российским нефтяным мощностям. Под ударами побывали два российских нефтезавода и нефтепровод "Дружба".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Мадяра".

По данным командующего СБС, за неделю были атакованы два нефтеперерабатывающих завода россиян, а также две станции нефтеперекачки на нефтепроводе "Дружба", который соединяет Россию с Европой.

Удары по российским нефтяным мощностям наносили 14-й полк и отдельная группа "Граф" СБС.

"60+ часов горит экс-медведчуковский НПЗ в Новошахтинске (Ростовская обл), - норматив по восстановлению за 48 часов червями не составлен. "Дружественный" ночной визит Птиц СБС на Новошахтинский НПЗ реализован в ночь с 20 на 21 августа "Графами" (СБС)", - сказано в сообщении.

В общем было поражено:

  • 14 августа - Волгоградский НПЗ, предварительно работа завода остановлена.
  • 18 августа - станция перекачки нефтепровода "Дружба" - "Никольское" в Тамбовской области РФ. Россияне заявили о восстановлении через 48 часов, но подтверждений нет.
  • 20 августа - "Новошахтинский завод нефтепродуктов" в Ростовской области, по состоянию на 23 августа пожар не ликвидирован и распространяется.
  • 21 августа - станция перекачки нефтепровода "Дружба" - "Унеча" в Брянской области. Станция полностью выведена из строя, на ремонт понадобится не менее пяти суток.

 

Удары по нефтепроводу "Дружба" и по НПЗ

Первая атака на "Дружбу" состоялась 13 августа. Уже 18 августа ВСУ нанесли второй удар по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области РФ. В результате атаки начался пожар на объекте и полностью остановили перекачку нефти по трубопроводу "Дружба".

А 21 августа дроны снова ударили по станции "Унеча", остановив прокачку нефти в Венгрию и Словакию. В результате перекачка нефти снова была полностью остановлена - буквально через сутки после того, как венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто похвастался новостями о возобновлении работы нефтепровода. Ремонт займет не менее пяти дней.

Тем временем в российском городе Новошахтинск Ростовской области РФ вторые сутки продолжается масштабный пожар на нефтеперерабатывающем заводе. В ночь на 21 августа предприятие атаковали беспилотники. Пожарным пришлось полностью отключить от воды соседний город Красный Сулин, что перенаправить воду на тушение пожара - но даже это не помогло.

