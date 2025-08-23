"Мадяр" отчитался о неделе ударов по российским НПЗ: "Дружбу" вывели из строя

Удары по нефтепроводу "Дружба" и по НПЗ

Первая атака на "Дружбу" состоялась 13 августа. Уже 18 августа ВСУ нанесли второй удар по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области РФ. В результате атаки начался пожар на объекте и полностью остановили перекачку нефти по трубопроводу "Дружба".

А 21 августа дроны снова ударили по станции "Унеча", остановив прокачку нефти в Венгрию и Словакию. В результате перекачка нефти снова была полностью остановлена - буквально через сутки после того, как венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто похвастался новостями о возобновлении работы нефтепровода. Ремонт займет не менее пяти дней.

Тем временем в российском городе Новошахтинск Ростовской области РФ вторые сутки продолжается масштабный пожар на нефтеперерабатывающем заводе. В ночь на 21 августа предприятие атаковали беспилотники. Пожарным пришлось полностью отключить от воды соседний город Красный Сулин, что перенаправить воду на тушение пожара - но даже это не помогло.