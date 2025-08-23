У Росії ціле місто залишили без води, щоб загасити Новошахтинський НПЗ

У Красному Суліні (Ростовська область) повністю припинили подачу води. Росіяни всі ресурси направили на гасіння Новошахтинського НПЗ, яке вже кілька днів поспіль горить через атаку дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Жителям обіцяють підвіз води "за заявками"; відновлення заплановане після опресовки мереж та наповнення резервуарів.

Деталі

Комунальники Ростовської області повідомили, що водопостачання Красного Суліна тимчасово перекрили, оскільки для ліквідації пожежі на заводі у Новошахтинську потрібні додаткові обсяги води.

Пожежа триває вже третю добу після удару дронами, загасити вогонь поки не вдалося.

Міністр ЖКГ регіону Антоніна Пшенична поінформувала, що подачу води відновлять лише після того, як резервуари наповнять до необхідного рівня і буде проведено опресовку водоводу.

Місцевим жителям запропонували систему підвозу води за заявками. У коментарях під дописом чиновниці в Telegram видно обурення громадян: одні вимагають відключити Новошахтинськ, інші скаржаться на постійні проблеми з тиском у трубах.

Ще з 21 серпня тиск у системі Новошахтинська було знижено для наповнення пожежних резервуарів після першого удару по НПЗ - тоді мешканців попередили про "низький натиск" та попросили з розумінням поставитися до обмежень.

Голова Новошахтинська Сергій Бондаренко повідомив про складність робіт з ліквідації пожежі і порадив людям рідше виходити на вулицю, не відкривати вікна вночі, носити захисні маски та ізолювати щілини вологою тканиною.