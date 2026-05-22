Мадьяр отменил одно из скандальных решений Орбана

Венгерское правительство официально отказалось от своих предыдущих планов по выходу из юрисдикции Международного уголовного суда (МУС).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра.

Детали решения

По словам Петера Мадьяра, действующее правительство страны решило отозвать свое намерение выйти из Международного уголовного суда.

"Правительство отзывает намерение Венгрии выйти из Международного уголовного суда", - подчеркнул Мадьяр.

Выход Венгрии из МУС

Ранее венгерский парламент поддержал решение о выходе страны из состава МУС.

По словам бывшего главы внешнеполитического ведомства Петера Сийярто, этим шагом Будапешт отказался от участия в работе институции, которую считает политизированной.

Принятая норма так и не вступила в силу. Согласно статье 127 Римского статута, процедура выхода государства из состава суда официально завершается только через год после того, как соответствующее уведомление получит Генеральный секретарь ООН.

В течение этого периода Будапешт оставался обязанным сотрудничать с МУС.

Критика Венгрии в адрес МУС

Официальный Будапешт ранее выступал с резкой критикой в адрес МУС из-за выдачи ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галланта, которых суд подозревает в военных преступлениях в Секторе Газа.

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично заявлял, что страна не будет выполнять это решение международной инстанции.