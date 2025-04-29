Угорщина проголосувала за вихід із МКС: "Суд втратив неупередженість"

Парламент Угорщини підтримав вихід країни з Міжнародного кримінального суду (МКС). Будапешт вважає, що суд втратив неупередженість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто у Twitter .

Варто зауважити, що рішення про вихід Угорщини з МКС поки що не набуло чинності. Згідно зі статтею 127 Римського статуту, вихід держави зі складу МКС стає офіційним лише через рік після подання відповідного повідомлення Генеральному секретарю ООН. Тому Будапешт все ще зобов'язаний співпрацювати з судом.

"Парламент Угорщини щойно проголосував за вихід із Міжнародного кримінального суду. Цим рішенням ми відмовляємося бути частиною політизованої інституції, яка втратила свою неупередженість і авторитет", - зазначив угорський чиновник.

Критика Угорщини на адресу МКС

Нагадаємо, раніше влада Угорщини різко критикувала рішення Міжнародного кримінального суду щодо видачі ордерів на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху і колишнього міністра оборони Ізраїлю Йоава Галланта. На думку МКС, вони причетні до військових злочинів Ізраїлю в Секторі Газа.

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан відкрито визнав, що він не збирається виконувати таке рішення МКС.

Більше того, на початку квітня Нетаньяху відвідав Угорщину. Влада Угорщини стримала обіцянку і не заарештувала його.

Також на початку квітня міністр юстиції Угорщини Бенце Тужон розповів про плани країни вийти з Міжнародного кримінального суду.

До слова, МКС також видавав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна, з яким у Орбана "дружні стосунки".

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