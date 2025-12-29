ua en ru
Убезпечив себе від ордера МКС? Путін заборонив виконувати в РФ рішення іноземних судів

Москва, Понеділок 29 грудня 2025 18:21
UA EN RU
Убезпечив себе від ордера МКС? Путін заборонив виконувати в РФ рішення іноземних судів Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російський диктатор Володимир Путін підписав закон, який передбачає заборону на виконання в Росії рішень іноземних судів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Лента.ру".

Нововведення передбачають, що норму про заборону на виконання рішень іноземних судів буде внесено до закону "Про судову систему Росії".

Тепер Росії більше не підлягають виконанню рішення судів у кримінальних справах, які були винесені іноземними державами без участі РФ.

Крім того, вводиться заборона на виконання постанов міжнародних судових органів, якщо їхня юрисдикція не закріплена міжнародною угодою з Росією або резолюцією Радбезу ООН.

Ордер на арешт Путіна

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі в березні 2023 року видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Його підозрюють у воєнному злочині, пов'язаному з незаконною депортацією та переміщенням українських дітей з окупованих територій України до Росії.

Ордер МКС означає, що ті держави, які є учасниками Римського статуту і визнають юрисдикцію суду, зобов'язані заарештувати і передати Путіна суду, якщо він опиниться на їхній території. Однак Росія не є учасником Римського статуту, офіційно не визнає юрисдикцію МКС і називає рішення суду юридично недійсним.

До слова, лише кілька тижнів тому в Росії суд заочно ухвалив "вироки" суддям і прокурору Міжнародного кримінального суду, які мають ордери Путіна.

Зокрема, прокурора МКС Каріма Хана засудили до 15 років позбавлення волі за "порушення законодавства РФ".

