Усе пробачать? У МКС заявили, що буде з ордером на арешт Путіна в разі перемир'я
Міжнародне розслідування злочинів, скоєних під час вторгнення РФ в Україну, не може бути зупинене жодними політичними обставинами, і навіть можливі переговори не призведуть до закриття справ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Euronews.
Провадження в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі може бути призупинено в часі, проте його припинення виключено.
У МКС пояснили: якщо країни почнуть мирні переговори, Рада Безпеки ООН теоретично може запросити тимчасову паузу, але рішення матиме обмежений характер, а сам розгляд однаково буде продовжено і доведено до фіналу.
Заступник прокурора МКС Нажат Шамім Хан наголосила, що вже видані ордери залишаються дійсними. Серед них - ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна.
Вона зазначила, що навіть під час обговорення можливого зупинення йдеться виключно про тимчасове рішення.
Правові рамки
Представниця суду уточнила, що подібна пауза не є автоматичною. За її словами, Рада Безпеки може лише "попросити суд відкласти справу, якщо вважатиме, що є простір для мирної угоди".
Оскільки МКС не належить до структур ООН, він діє виключно в рамках власних норм.
"Якщо розслідування вже триває, ми діємо відповідно до нашої власної нормативної бази", - пояснила Хан.
Вона додала, що прагнення до справедливості має супроводжувати будь-які мирні ініціативи, оскільки стійкий мир неможливий без відповідальності. "Має бути і можливість відповідальності", - зазначила суддя.
Контекст
У березні 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна за підозрою в незаконній депортації українських дітей до Росії.
Тоді ж було оформлено ордери на арешт ще п'яти осіб, підозрюваних в інших злочинах на території України.
Документи діють у 123 країнах, які ратифікували Римський статут, а отже, Путіна можуть затримати, коли він в'їжджає на їхню територію.
Нагадуємо, що помічник російського лідера Юрій Ушаков заявив, що присутність Джареда Кушнера в контактах із Москвою значно посилила вплив американської сторони на формування можливих параметрів мирної угоди щодо України, зазначивши, що його участь, на думку Кремля, вдало доповнила роботу спецпосланця США Стіва Віткоффа та внесла в діалог більше передбачуваності та структурності.
Зазначимо, що Росія продовжує використовувати риторику про можливі переговори як інструмент тиску, не демонструючи реального прагнення знизити інтенсивність бойових дій. Олександр Сирський зазначив, що заяви російського диктатора про готовність до діалогу, адресовані президенту США Дональду Трампу, не підтверджуються ситуацією на фронті.