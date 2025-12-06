ua en ru
Сб, 06 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Усе пробачать? У МКС заявили, що буде з ордером на арешт Путіна в разі перемир'я

ЄС, Субота 06 грудня 2025 04:50
UA EN RU
Усе пробачать? У МКС заявили, що буде з ордером на арешт Путіна в разі перемир'я Фото: Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

Міжнародне розслідування злочинів, скоєних під час вторгнення РФ в Україну, не може бути зупинене жодними політичними обставинами, і навіть можливі переговори не призведуть до закриття справ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Euronews.

Провадження в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі може бути призупинено в часі, проте його припинення виключено.

У МКС пояснили: якщо країни почнуть мирні переговори, Рада Безпеки ООН теоретично може запросити тимчасову паузу, але рішення матиме обмежений характер, а сам розгляд однаково буде продовжено і доведено до фіналу.

Заступник прокурора МКС Нажат Шамім Хан наголосила, що вже видані ордери залишаються дійсними. Серед них - ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна.

Вона зазначила, що навіть під час обговорення можливого зупинення йдеться виключно про тимчасове рішення.

Правові рамки

Представниця суду уточнила, що подібна пауза не є автоматичною. За її словами, Рада Безпеки може лише "попросити суд відкласти справу, якщо вважатиме, що є простір для мирної угоди".

Оскільки МКС не належить до структур ООН, він діє виключно в рамках власних норм.

"Якщо розслідування вже триває, ми діємо відповідно до нашої власної нормативної бази", - пояснила Хан.

Вона додала, що прагнення до справедливості має супроводжувати будь-які мирні ініціативи, оскільки стійкий мир неможливий без відповідальності. "Має бути і можливість відповідальності", - зазначила суддя.

Контекст

У березні 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна за підозрою в незаконній депортації українських дітей до Росії.

Тоді ж було оформлено ордери на арешт ще п'яти осіб, підозрюваних в інших злочинах на території України.

Документи діють у 123 країнах, які ратифікували Римський статут, а отже, Путіна можуть затримати, коли він в'їжджає на їхню територію.

Нагадуємо, що помічник російського лідера Юрій Ушаков заявив, що присутність Джареда Кушнера в контактах із Москвою значно посилила вплив американської сторони на формування можливих параметрів мирної угоди щодо України, зазначивши, що його участь, на думку Кремля, вдало доповнила роботу спецпосланця США Стіва Віткоффа та внесла в діалог більше передбачуваності та структурності.

Зазначимо, що Росія продовжує використовувати риторику про можливі переговори як інструмент тиску, не демонструючи реального прагнення знизити інтенсивність бойових дій. Олександр Сирський зазначив, що заяви російського диктатора про готовність до діалогу, адресовані президенту США Дональду Трампу, не підтверджуються ситуацією на фронті.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні МКС
Новини
Українські F-16 могли отримати ракети для найдешевшого збиття "Шахедів", - ЗМІ
Українські F-16 могли отримати ракети для найдешевшого збиття "Шахедів", - ЗМІ
Аналітика
Подвійна гра Кремля: як РФ "продає" США мирний план, а росіян готує до війни
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Подвійна гра Кремля: як РФ "продає" США мирний план, а росіян готує до війни