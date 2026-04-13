Мадьяр: Сийярто нашелся, он в МИДе уничтожает документы по РФ
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сейчас находится в МИД, где на шредерах уничтожает документы, связанные с санкциями против РФ.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил лидер венгерской партии "Тиса" Петер Мадьяр во время пресс-конференции.
По словам победителя выборов в Венгрии, сейчас Сийярто находится в министерстве иностранных дел и "уничтожает документы, связанные с санкциями" против России.
"Они измельчают документы, и это им не поможет - но это лишь для того, чтобы дать вам представление о ситуации в Венгрии", - подчеркнул Мадьяр.
Лидер "Тисы" сравнил это с попытками уничтожить государственные архивы "так же, как в старые коммунистические времена".
Что предшествовало
Венгерские СМИ обратили внимание на отсутствие Сийярто в публичном пространстве после выборов, на которых премьер Виктор Орбан потерпел поражение.
Журналисты сообщили, что глава МИД Венгрии не был рядом с Орбаном во время его публичного признания поражения. Кроме того, Сийярто уже более 16 часов не проявляет активности в соцсетях.
Последнее сообщение венгерского министра в Facebook появилось около 16:00 в воскресенье, 12 апреля.
"Сливы" разговоров Сийярто и Лаврова
Ранее, 31 марта в сеть попали аудиозаписи телефонных разговоров Сийярто и его российского коллеги Сергея Лаврова о снятии санкций с влиятельных россиян.
В частности, Лавров обращался к венгерскому министру с просьбой помочь исключить из санкционных списков сестру олигарха Алишера Усманова - Гульбахор Исмаилову. Сийярто пообещал помочь и уже через семь месяцев Исмаилову действительно исключили из списка.
После этого, 8 апреля, Сийярто всего за несколько дней до выборов в Венгрии снова попал в скандал из-за новой утечки разговоров с Лавровым. В них два министра обсуждают вопросы, связанные со вступлением Украины в ЕС, санкциями против России и другими чувствительными для Европы темами.
Позже в Еврокомиссии заявили, что требуют объяснений от Будапешта после новых "сливов" разговоров Петера Сийярто и Сергея Лаврова.