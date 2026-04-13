Мадьяр: Сийярто нашелся, он в МИДе уничтожает документы по РФ

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сейчас находится в МИД, где на шредерах уничтожает документы, связанные с санкциями против РФ.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил лидер венгерской партии "Тиса" Петер Мадьяр во время пресс-конференции .

"Они измельчают документы, и это им не поможет - но это лишь для того, чтобы дать вам представление о ситуации в Венгрии", - подчеркнул Мадьяр.

Лидер "Тисы" сравнил это с попытками уничтожить государственные архивы "так же, как в старые коммунистические времена".

Что предшествовало

Венгерские СМИ обратили внимание на отсутствие Сийярто в публичном пространстве после выборов, на которых премьер Виктор Орбан потерпел поражение.

Журналисты сообщили, что глава МИД Венгрии не был рядом с Орбаном во время его публичного признания поражения. Кроме того, Сийярто уже более 16 часов не проявляет активности в соцсетях.

Последнее сообщение венгерского министра в Facebook появилось около 16:00 в воскресенье, 12 апреля.

"Сливы" разговоров Сийярто и Лаврова

Ранее, 31 марта в сеть попали аудиозаписи телефонных разговоров Сийярто и его российского коллеги Сергея Лаврова о снятии санкций с влиятельных россиян.

В частности, Лавров обращался к венгерскому министру с просьбой помочь исключить из санкционных списков сестру олигарха Алишера Усманова - Гульбахор Исмаилову. Сийярто пообещал помочь и уже через семь месяцев Исмаилову действительно исключили из списка.