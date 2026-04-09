В ЄС вимагають від Угорщини пояснень після нових "зливів" розмов Сійярто та Лаврова
В ЄС вимагають пояснень від Будапешту після нових "зливів" міністра загородних справ Угорщини Петера Сійярто та його російського колеги Сергія Лаврова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головної речниці Єврокомісії Паули Піньо під час брифінгу.
Зазначається, що в ЄС занепокоєні інформацією, яку Сійярто міг передавати російському міністру під час телефонних розмов.
Піньо наголосила, що дані журналістського розслідування підкреслюють "тривожну можливість" того, що Будапешт координує свої дії з Москвою.
"Тим самим активно працює проти безпеки та інтересів ЄС і всіх його громадян. Тому це викликає надзвичайне занепокоєння, і уряд відповідної держави-члена повинен терміново надати пояснення", - йдеться у її заяві.
Речниця Єврокомісії додала, що Урсула фон дер Ляєн також порушить це питання на рівні лідерів країн.
Що передувало
Нагадаємо, 31 березня у мережу потрапили аудіозаписи телефонних розмов Сійярто і Лаврова щодо зняття санкцій з впливових росіян.
Зокрема, Лавров звертався до угорського міністра з проханням допомогти виключити із санкційних списків сестру олігарха Алішера Усманова - Гульбахор Ісмаїлової. Сійярто пообіцяв допомогти і вже за сім місяців Ісмаїлову справді виключили зі списку.
Після цього, 8 квітня, Сійярто лише за кілька днів до виборів в Угорщині знову потрапив у скандал через новий витік розмов із Лавровим. У них два міністри обговорюють питання, пов'язані зі вступом України до ЄС, санкціями проти Росії та іншими чутливими для Європи темами.
Зазначимо, нещодавно видання The Washington Post повідомило, що Сійярто регулярно підтримував зв'язок із Лавровим під час перерв у брюссельських зустрічах.
Пізніше Сійярто визнав, що регулярно контактує з Лавровим під час закритих зустрічей Ради ЄС. Він заявив, що на міністерському рівні нібито жодні таємниці не обговорюються.