Мадяр провів переговори з Фіцо та висунув умову Словаччині

Майбутній прем'єр Угорщини Петер Мадяр провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, під час якої озвучив головну умову для подальшого політичного діалогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мадяра у Facebook .

"Я щойно розмовляв телефоном зі словацьким прем'єр-міністром Робертом Фіцо. Я чітко дав йому зрозуміти, що ми можемо обговорювати будь-яке політичне питання лише за умови гарантії того, що Словаччина скасує закон, який загрожує угорцям на Високій землі тюремним ув'язненням, і якщо буде зафіксовано, що в майбутньому землі наших угорських співвітчизників на Високій землі не будуть конфісковані на основі декретів Бенеша на основі колективної провини", - заявив Мадяр.

Він також підкреслив, що майбутній уряд партії "Тиса" готовий працювати над покращенням відносин між країнами.

"Я підтвердив словацькому прем'єр-міністру, що уряд "Тиса" працюватиме над зміцненням угорсько-словацьких відносин та відновленням Вишеградської співпраці, але всьому цьому має передувати з'ясування та врегулювання вищезазначених питань", - зазначив лідер опозиції.

Мадяр сказав Фіцо, що найважливішим пріоритетом для нинішнього угорського уряду у словацько-угорських відносинах є захист прав наших угорських співвітчизників.

За словами політика, сторони домовилися продовжити переговори під час особистої зустрічі на наступному саміті Європейської ради в Брюсселі.