Мадяр провів переговори з Фіцо та висунув умову Словаччині

13:52 21.04.2026 Вт
2 хв
Лідер угорської опозиції поставив Фіцо ультиматум
aimg Ірина Глухова
Мадяр провів переговори з Фіцо та висунув умову Словаччині Фото: Роберт Фіцо та Петер Мадяр (колаж РБК-Україна)

Майбутній прем'єр Угорщини Петер Мадяр провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, під час якої озвучив головну умову для подальшого політичного діалогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мадяра у Facebook.

Читайте також: Мадяр зробив заяву про "Дружбу" і звернувся до Зеленського

"Я щойно розмовляв телефоном зі словацьким прем'єр-міністром Робертом Фіцо. Я чітко дав йому зрозуміти, що ми можемо обговорювати будь-яке політичне питання лише за умови гарантії того, що Словаччина скасує закон, який загрожує угорцям на Високій землі тюремним ув'язненням, і якщо буде зафіксовано, що в майбутньому землі наших угорських співвітчизників на Високій землі не будуть конфісковані на основі декретів Бенеша на основі колективної провини", - заявив Мадяр.

Він також підкреслив, що майбутній уряд партії "Тиса" готовий працювати над покращенням відносин між країнами.

"Я підтвердив словацькому прем'єр-міністру, що уряд "Тиса" працюватиме над зміцненням угорсько-словацьких відносин та відновленням Вишеградської співпраці, але всьому цьому має передувати з'ясування та врегулювання вищезазначених питань", - зазначив лідер опозиції.

Мадяр сказав Фіцо, що найважливішим пріоритетом для нинішнього угорського уряду у словацько-угорських відносинах є захист прав наших угорських співвітчизників.

За словами політика, сторони домовилися продовжити переговори під час особистої зустрічі на наступному саміті Європейської ради в Брюсселі.

Перемога Мадяра на виборах в Угорщині

Нагадаємо, 12 квітня в Угорщині відбулися парламентські вибори, які відзначилися рекордною явкою виборців.

За їх результатами опозиційна партія "Тиса" здобула переконливу перемогу над партією прем’єра Віктора Орбана "Фідес". Політична сила отримала 138 із 199 місць у парламенті, що забезпечило їй конституційну більшість.

Лідер "Тиси" Петер Мадяр має очолити уряд і змінити на посаді прем’єра Віктора Орбана, який керував країною з 2010 року. Очікується, що Мадяр офіційно вступить на посаду 9 травня.

У своїй переможній промові він заявив про намір відновити співпрацю з НАТО та ЄС, зокрема з країнами Вишеградської четвірки, а також анонсував, що перший офіційний візит здійснить до Польщі.

Детальніше про Мадяра - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Несподівана деталь у телефоні ліквідованого стрільця у Києві допомогла поліції, - глава МВС
Несподівана деталь у телефоні ліквідованого стрільця у Києві допомогла поліції, - глава МВС
Зона ризику. Хто в Євросоюзі справді готовий відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Зона ризику. Хто в Євросоюзі справді готовий відбивати російську агресію