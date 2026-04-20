ua en ru
Пн, 20 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Мадяр зробив заяву про "Дружбу" і звернувся до Зеленського

18:11 20.04.2026 Пн
1 хв
Новий лідер Угорщини фактично повторив вимоги свого попередника
aimg Марія Науменко
Мадяр зробив заяву про "Дружбу" і звернувся до Зеленського Фото: лідер партії "Тиса" Петер Мадяр (Getty Images)

Переможець виборів в Угорщині Петер Мадяр окреслив свою позицію щодо України, ЄС і нафтопроводу "Дружба", заявивши, що не погодиться на жодний тиск у цих питаннях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на угорське видання 444.hu.

Читайте також: Зеленський хоче обговорити з Мадяром гроші "Ощадбанку"

Під час пресконференції він прокоментував питання можливого відновлення транспортування нафти через цей маршрут і звернувся до президента України Володимира Зеленського.

За його словами, ситуація довкола нафтопроводу не є політичною грою. Він наголосив, що якщо "Дружба" придатна для транспортування, то її потрібно запускати, щоб Росія могла відновити постачання нафти до Угорщини .

Мадяр також підкреслив, що не піддасться шантажу, і європейські лідери, на його думку, теж не підуть на це.

Він також зазначив, що якщо транспортування розпочнеться, то не буде підстав перешкоджати наданню кредиту на 90 млрд євро.

Нагадуємо, Петер Мадяр офіційно стане прем'єр-міністром 9 травня.

Перемога Мадяра ознаменувала завершення 16-річного правління його попередника Віктора Орбана, який програв вибори попри підтримку зовнішніх союзників.

Водночас перспективи для Києва залишаються неоднозначними. Хоча Мадяр обіцяє розворот країни в бік Європи, його позиція щодо України досі містить певні застереження, які західні ЗМІ називають "гірко-солодкими".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Угорщина Петер Мадяр Володимир Зеленський Україна НАФТА Дружба Російська Федерація
Новини
Зеленський розкритикував Київ та назвав аутсайдерів підготовки до зими
Зеленський розкритикував Київ та назвав аутсайдерів підготовки до зими
Аналітика
Зона ризику. Хто в Євросоюзі справді готовий відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Зона ризику. Хто в Євросоюзі справді готовий відбивати російську агресію