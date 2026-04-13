Лютий ворог Орбана. Хто такий Петер Мадяр і що він казав про Україну

В Угорщині завершилася епоха Віктора Орбана - після 16 років влади його переміг маловідомий ще рік тому політик Петер Мадяр. Він обіцяє курс на Європу, але щодо України займає неоднозначну позицію.

РБК-Україна в матеріалі розповідає, що відомо про Петера Мадяра та як він висловлювався щодо України.

Головне: Поразка Орбана : Петер Мадяр виграв вибори, отримавши 138 зі 199 місць у парламенті, чим завершив 16-річну епоху Віктора Орбана.

: Петер Мадяр виграв вибори, отримавши 138 зі 199 місць у парламенті, чим завершив 16-річну епоху Віктора Орбана. Стрімкий успіх : Колишній соратник Орбана перетворився на лідера опозиції на тлі економічної кризи та корупційних скандалів.

: Колишній соратник Орбана перетворився на лідера опозиції на тлі економічної кризи та корупційних скандалів. Курс на Брюссель : Мадяр обіцяє повернути Угорщину в ЄС, розблокувати заморожені кошти та запровадити євро.

: Мадяр обіцяє повернути Угорщину в ЄС, розблокувати заморожені кошти та запровадити євро. Позиція щодо України : Він визнає Росію агресором, але виступає проти постачання зброї та швидкого вступу України до ЄС і НАТО.

: Він визнає Росію агресором, але виступає проти постачання зброї та швидкого вступу України до ЄС і НАТО. Фінансова допомога: Попри стриману позицію, Мадяр, імовірно, розблокує допомогу Україні від ЄС, щоб налагодити відносини з Брюсселем.

Про Петера Мадяра

Петер Мадяр - угорський політик і юрист. Колишній чоловік угорської юристки та політикині Юдіт Варґи. Лідер політичної партії "Тиса".

Ще рік тому Мадяр залишався маловідомим для широкої аудиторії й працював у державних структурах, пов’язаних із владою, але вже на парламентських виборах в Угорщині він став головним опонентом проросійського прем'єра Угорщини Віктора Орбана - лідера партії "Фідес".

Тепер його політична сила "Тиса" перемагає на парламентських виборах.

Спочатку Мадяр створив громадський рух, який організував масові антиурядові протести, а згодом очолив політичну силу "Тиса".

Після підрахунку майже всіх голосів у неділю ввечері стало очевидним, що 16-річне правління Орбана в Будапешті завершилося після того, як він визнав поразку на виборах в Угорщині від свого суперника Мадяра.

Партія "Тиса" бере 138 мандатів у 199-місному парламенті, що становить переважну більшість, яка надасть Мадяру широкі повноваження для реформування Угорщини.

"Угорці сьогодні сказали "так" Європі, вони сказали "так" вільній Угорщині", - сказав Мадяр виборцям, закликаючи прихильників Орбана в державних установах піти у відставку.

І хоча у 2010 році Мадяр працював у МЗС в адміністрації Орбана, він остаточно порвав із партією "Фідес" лише у 2024 році після скандалу з президентськими помилуваннями.

Його партія "Тиса" стала найсильнішою опозиційною силою після виборів до Європарламенту 2024 року.

Мадяр планує боротися з корупцією, розблокувати заморожені мільярди євро від ЄС, ввести податки для найбагатших та реформувати систему охорони здоров’я.

Перемогу Мадяра зумовило масове обурення угорців через трирічну економічну стагнацію, стрімке зростання вартості життя та збагачення олігархів, наближених до уряду. Попри коливання у соцопитуваннях перед виборами, запит суспільства на зміни виявився сильнішим.

Мадяра часто описують як консервативного ліберала, який поєднує ринково-орієнтовані економічні погляди з акцентом на громадянській відповідальності, верховенстві права та національній культурі. Він часто заявляє, що його рух прагне вийти за межі "старого розколу між лівими та правими" в угорській політиці.

Мадяр вважається проєвропейським політиком, висловив підтримку введенню євро в Угорщині після виконання необхідних економічних умов. Він стверджує, що впровадження спільної валюти зміцнить фінансову стабільність та позиції Угорщини в Європейському Союзі.

Що він казав про Україну

Попри критику Орбана за близькі стосунки з Росією, Мадяра не можна назвати однозначно проукраїнським політиком.

Лідер "Тиси" висловлюється проти надання Україні військової допомоги, не підтримує прискорений вступ України до Європейського Союзу. Він також не підтримує швидкого припинення закупівлі російських енергоносіїв, натомість пропонуючи зробити це до 2035 року.

Утім, політик визнає дії РФ як агресію, та у липні 2024 року відвідав Київ і стіну полеглих героїв біля Михайлівського собору. Його візит збігся з російським обстрілом дитячої лікарні "Охматдит", який він засудив.

На початку своєї кампанії, в інтерв'ю для Klubradio, Мадяр виправдовував дії РФ та говорив про те, що напад спровокували "американські ракетні установки", можливий вступ України до ЄС назвав "ескалацією війни", а потенційне запрошення України до НАТО - "початком третьої світової".

Проте через короткий час Петер зробив допис на своїй сторінці у Facebook, де спростував свої слова, назвавши РФ агресором, заявив, що саме Путін почав цю війну і може її закінчити, визнав захист Україною своєї території виправданим та нагадав про надані Україні гарантії безпеки, які Росія порушила.

Цього року Орбан наклав вето на позику Україні в розмірі 90 мільярдів євро, узгоджену лідерами, включаючи його самого, у грудні 2025 року.

Угорщина відмовилася від свого схвалення після того, як імпорт російської нафти припинився через нафтопровід "Дружба", що проходить через Україну, що, за словами Орбана, було "навмисною махінацією Києва, спрямованою на спробу вплинути на вибори шляхом послаблення угорської економіки".

Україні потрібне фінансування, щоб продовжувати відбивати повномасштабне вторгнення Росії. Президент України Володимир Зеленський уже привітав Угорщину в неділю ввечері та заявив Київ готовий до "зустрічей та спільної конструктивної роботи на благо обох народів".

Як пише видання Politico, Мадяр хоче мати добрі стосунки з Брюсселем, а тому, ймовірно, розблокує кредит для України.