Коли Мадяр стане прем'єром Угорщини: у Будапешті визначилися з датою

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на HVG .

Як зазначає видання, представники партій "Тиса", "Фідес" і "Нашої Батьківщини", які отримали місця в парламенті на нещодавніх виборах, провели нараду з підготовки установчого засідання Державних зборів.

Така нарада тривала півтори години і на ній обговорювали такі питання:

підготовка до підтвердження мандатів і порядок підписання присяжних документів,

підготовка установчого засідання,

визначення порядку розсадження,

підготовка до обрання посадових осіб,

формування системи комітетів парламенту,

питання, що стосуються зовнішньої політики і дипломатичних органів.

Голова партії "Наша Батьківщина" Ласло Тороцкаї після переговорів розповів, що зустріч відбулася в конструктивній атмосфері, а Петер Мадяр був відкритий до їхніх пропозицій. При цьому сторони домовилися, що установче засідання парламенту відбудеться 9 травня, цього ж дня буде офіційно призначено прем'єр-міністра.

Мадяр зазначив, що з 1990 року не було випадків обрання прем'єр-міністра вже на установчому засіданні.

За його словами, тон п'ятничних переговорів уже відрізняється від передвиборчої риторики і висловив сподівання на подальшу конструктивну роботу та реальні дискусії.