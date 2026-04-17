Коли Мадяр стане прем'єром Угорщини: у Будапешті визначилися з датою
Лідер партії "Тиса" і переможець парламентських виборів в Угорщині Петер Мадяр офіційно стане прем'єр-міністром уже 9 травня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на HVG.
Як зазначає видання, представники партій "Тиса", "Фідес" і "Нашої Батьківщини", які отримали місця в парламенті на нещодавніх виборах, провели нараду з підготовки установчого засідання Державних зборів.
Така нарада тривала півтори години і на ній обговорювали такі питання:
- підготовка до підтвердження мандатів і порядок підписання присяжних документів,
- підготовка установчого засідання,
- визначення порядку розсадження,
- підготовка до обрання посадових осіб,
- формування системи комітетів парламенту,
- питання, що стосуються зовнішньої політики і дипломатичних органів.
Голова партії "Наша Батьківщина" Ласло Тороцкаї після переговорів розповів, що зустріч відбулася в конструктивній атмосфері, а Петер Мадяр був відкритий до їхніх пропозицій. При цьому сторони домовилися, що установче засідання парламенту відбудеться 9 травня, цього ж дня буде офіційно призначено прем'єр-міністра.
Мадяр зазначив, що з 1990 року не було випадків обрання прем'єр-міністра вже на установчому засіданні.
За його словами, тон п'ятничних переговорів уже відрізняється від передвиборчої риторики і висловив сподівання на подальшу конструктивну роботу та реальні дискусії.
Перемога "Тиси" на виборах
Нагадаємо, 12 квітня в Угорщині відбулися парламентські вибори. Опозиційна партія "Тиса" з розгромною перевагою перемогла партію прем'єра Віктора Орбана "Фідес".
Зокрема, "Тиса" отримала 138 місць зі 199 у парламенті. Це означає, що в неї є конституційна більшість.
При цьому лідер "Тиси" Петер Мадяр стане новим прем'єром. Він змінить на цій посаді Орбана, який став главою угорського уряду ще далекого 2010 року.
Детальніше про Мадяра - в матеріалі РБК-Україна.