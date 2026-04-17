ua en ru
Пт, 17 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Коли Мадяр стане прем'єром Угорщини: у Будапешті визначилися з датою

16:15 17.04.2026 Пт
2 хв
Епоха Орбана в Угорщині офіційно завершується
aimg Іван Носальський
Фото: Петер Мадяр, лідер партії "Тиса" (Getty Images)

Лідер партії "Тиса" і переможець парламентських виборів в Угорщині Петер Мадяр офіційно стане прем'єр-міністром уже 9 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на HVG.

Читайте також: Не допоміг ні Трамп, ні Путін. Як Орбан програв вибори в Угорщині - репортаж з Будапешта

Як зазначає видання, представники партій "Тиса", "Фідес" і "Нашої Батьківщини", які отримали місця в парламенті на нещодавніх виборах, провели нараду з підготовки установчого засідання Державних зборів.

Така нарада тривала півтори години і на ній обговорювали такі питання:

  • підготовка до підтвердження мандатів і порядок підписання присяжних документів,
  • підготовка установчого засідання,
  • визначення порядку розсадження,
  • підготовка до обрання посадових осіб,
  • формування системи комітетів парламенту,
  • питання, що стосуються зовнішньої політики і дипломатичних органів.

Голова партії "Наша Батьківщина" Ласло Тороцкаї після переговорів розповів, що зустріч відбулася в конструктивній атмосфері, а Петер Мадяр був відкритий до їхніх пропозицій. При цьому сторони домовилися, що установче засідання парламенту відбудеться 9 травня, цього ж дня буде офіційно призначено прем'єр-міністра.

Мадяр зазначив, що з 1990 року не було випадків обрання прем'єр-міністра вже на установчому засіданні.

За його словами, тон п'ятничних переговорів уже відрізняється від передвиборчої риторики і висловив сподівання на подальшу конструктивну роботу та реальні дискусії.

Перемога "Тиси" на виборах

Нагадаємо, 12 квітня в Угорщині відбулися парламентські вибори. Опозиційна партія "Тиса" з розгромною перевагою перемогла партію прем'єра Віктора Орбана "Фідес".

Зокрема, "Тиса" отримала 138 місць зі 199 у парламенті. Це означає, що в неї є конституційна більшість.

При цьому лідер "Тиси" Петер Мадяр стане новим прем'єром. Він змінить на цій посаді Орбана, який став главою угорського уряду ще далекого 2010 року.

Детальніше про Мадяра - в матеріалі РБК-Україна.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Угорщина Віктор Орбан Петер Мадяр
Новини
Вперше за 18 років: король Швеції прибув до України з неанонсованим візитом
Аналітика
"Мені прилетіло в будинок". Репортаж із Дружківки, де воду черпають із калюж, а за людьми полюють КАБи
Юлія Акимова, Вероніка Марченко "Мені прилетіло в будинок". Репортаж із Дружківки, де воду черпають із калюж, а за людьми полюють КАБи