Мадьяр провел переговоры с Фицо и выдвинул условие Словакии
Будущий премьер Венгрии Петер Мадьяр провел телефонный разговор с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, во время которого озвучил главное условие для дальнейшего политического диалога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мадяра в Facebook.
"Я только что разговаривал по телефону со словацким премьер-министром Робертом Фицо. Я четко дал ему понять, что мы можем обсуждать любой политический вопрос только при условии гарантии того, что Словакия отменит закон, который угрожает венграм на Высокой земле тюремным заключением, и если будет зафиксировано, что в будущем земли наших венгерских соотечественников на Высокой земле не будут конфискованы на основе декретов Бенеша на основе коллективной вины", - заявил Мадьяр.
Он также подчеркнул, что будущее правительство партии "Тиса" готово работать над улучшением отношений между странами.
"Я подтвердил словацкому премьер-министру, что правительство "Тиса" будет работать над укреплением венгерско-словацких отношений и восстановлением Вышеградского сотрудничества, но всему этому должно предшествовать выяснение и урегулирование вышеупомянутых вопросов", - отметил лидер оппозиции.
Мадьяр сказал Фицо, что важнейшим приоритетом для нынешнего венгерского правительства в словацко-венгерских отношениях является защита прав наших венгерских соотечественников.
По словам политика, стороны договорились продолжить переговоры во время личной встречи на следующем саммите Европейского совета в Брюсселе.
Победа Мадьяра на выборах в Венгрии
Напомним, 12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы, которые отметились рекордной явкой избирателей.
По их результатам оппозиционная партия "Тиса" одержала убедительную победу над партией премьера Виктора Орбана "Фидес". Политическая сила получила 138 из 199 мест в парламенте, что обеспечило ей конституционное большинство.
Лидер "Тисы" Петер Мадьяр должен возглавить правительство и сменить на посту премьера Виктора Орбана, который руководил страной с 2010 года. Ожидается, что Мадьяр официально вступит в должность 9 мая.
В своей победной речи он заявил о намерении возобновить сотрудничество с НАТО и ЕС, в частности со странами Вышеградской четверки, а также анонсировал, что первый официальный визит совершит в Польшу.
