Мадьяр провел переговоры с Фицо и выдвинул условие Словакии

Будущий премьер Венгрии Петер Мадьяр провел телефонный разговор с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, во время которого озвучил главное условие для дальнейшего политического диалога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мадяра в Facebook .

"Я только что разговаривал по телефону со словацким премьер-министром Робертом Фицо. Я четко дал ему понять, что мы можем обсуждать любой политический вопрос только при условии гарантии того, что Словакия отменит закон, который угрожает венграм на Высокой земле тюремным заключением, и если будет зафиксировано, что в будущем земли наших венгерских соотечественников на Высокой земле не будут конфискованы на основе декретов Бенеша на основе коллективной вины", - заявил Мадьяр.

Он также подчеркнул, что будущее правительство партии "Тиса" готово работать над улучшением отношений между странами.

"Я подтвердил словацкому премьер-министру, что правительство "Тиса" будет работать над укреплением венгерско-словацких отношений и восстановлением Вышеградского сотрудничества, но всему этому должно предшествовать выяснение и урегулирование вышеупомянутых вопросов", - отметил лидер оппозиции.

Мадьяр сказал Фицо, что важнейшим приоритетом для нынешнего венгерского правительства в словацко-венгерских отношениях является защита прав наших венгерских соотечественников.

По словам политика, стороны договорились продолжить переговоры во время личной встречи на следующем саммите Европейского совета в Брюсселе.