Мадяр оцінив перспективи повернення Україні коштів Ощадбанку

Майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що питання повернення заблокованих українських активів (“Ощадбанку”) обговорюватиме з президентом Володимиром Зеленським лише після свого офіційного вступу на посаду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telex.
Коментуючи звинувачення Зеленського на адресу попереднього угорського уряду (що Віктор Орбан нібито причетний до "викрадення" коштів інкасаторів), Мадяр висловився стримано:
"Ми не знаємо реальності, ми бачили лише пропагандистські новини", - заявив він.
За словами лідера "Тиси", він сумнівається в багатьох деталях цієї справи та закликає до "здорового глузду".
Мадяр наголосив, що після вступу на посаду прем’єра матиме до Зеленського "більш важливі питання", ніж історія з "Ощадбанком".
Окрім того, Мадяр пообіцяв відкрити нафтопровід "Дружба".
Контекст скандалу
Нагадаємо, 6 березня 2026 року два інкасаторські автомобілі "Ощадбанку" були незаконно затримані в Угорщині під час перевезення валюти та банківських металів. За даними банку, вартість вантажу становила 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг золота.
Уряд Віктора Орбана ініціював розслідування за підозрою у відмиванні грошей, а парламент Угорщини ухвалив закон про арешт цих активів до завершення слідства. Київ назвав дії Будапешта "крадіжкою" та пригрозив відповідальністю винним.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Київ притягне до відповідальності всіх причетних до інциденту. “Ощадбанк” опублікував вимогу повернути незаконно затримані автівки та кошти, наголосивши, що перевезення здійснювалося в рамках міжнародної угоди з австрійським Raiffeisen Bank.
Після перемоги опозиційної партії "Тиса" на парламентських виборах 12 квітня та зміни влади в Угорщині українське МЗС 13 квітня скасувало рекомендації громадянам утримуватися від поїздок до цієї країни.