"Корупційні гроші": Ощадбанк відповів на нові звинувачення Угорщини щодо інкасаторів

Ощадбанк відреагував на заяву угорського Національного податкового та митного управління (NAV) щодо розслідування вилучення коштів і цінностей, заявивши про фальсифікацію оприлюдненого відео та відсутність правових підстав для утримання майна співробітників банку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію на сайті Ощадбанку.

Позиція угорської сторони

У середу, 8 квітня 2026 року, NAV оприлюднило інформацію про перебіг розслідування щодо незаконного утримання активів Ощадбанку, вилучених на початку березня в Угорщині.

У відомстві зазначили, що перевезені банкноти були новими, щойно надрукованими та не перебували в обігу.

Це, як наголошується у заяві Ощадбанку, відповідає законній діяльності банку з постачання готівкової валюти в Україну за міжнародною угодою з Райффайзен банк (Австрія).

Статус затриманих і питання до слідства

За даними NAV, затримані громадяни України проходять у справі як свідки. Водночас, згідно заяви Ощадбанку, майже місяць слідчі органи не надали відповіді на численні запити щодо правових підстав вилучення майна, зокрема мобільного телефону одного з інкасаторів, а також доступу до інформації з нього.

Реакція Ощадбанку на відео

Банк заявив, що вилучення пристрою та подальше використання його вмісту є протиправним, а публікація відео — незаконною. За оцінкою установи, запис було сфальсифіковано: до аудіо додано угорські субтитри з фразою "корупційні гроші", якої немає в оригінальному звуці.

Факти щодо оприлюдненого запису

У банку пояснюють, що відео є архівним і датоване 10 березня 2025 року, зняте поблизу Відня. Друк документів у дорозі називають стандартною практикою, адже інкасатори вирушають в дорогу ще до підготовки коштів контрагентом.

Автомобілі обладнані мобільними офісами зі Starlink та принтерами. Під час тієї поїздки виникла поломка інвертора, тому бригада скористалась електромережею на парковці.

Документи, зокрема CMR, інвойс і пакувальний лист, оформлені належним чином та мають митні відмітки ЄС і України.

Подальші дії

Ощадбанк вимагає негайного повернення активів і залишає за собою право на юридичні кроки через поширення дезінформації.

Також установа звернулась до міжнародної аудиторської компанії для підтвердження відповідності всіх процедур перевезення.