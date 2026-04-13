Україна скасувала рекомендації не їздити до Угорщини

Після завершення парламентських виборів в Угорщині МЗС України зняло рекомендації для громадян утриматися від поїздок до цієї країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

Як зазначив міністр, у звʼязку із завершенням учора виборчої кампанії в Угорщині, МЗС відміняє попередні рекомендації громадянам утриматися від поїздок до Угорщини.

"Ця виборча кампанія, яка, на жаль, була переповнена маніпуляціями щодо України, вже позаду. А отже втратили свою гостроту й підвищені ризики провокацій, через які запроваджувалися ці обмеження", - повідомив Сибіга.

За його словами, Київ розраховує, що результати виборів сприятимуть нормалізації відносин між країнами.

Міністр наголосив, Україна готова працювати над досягненням такої мети.

"Вибір угорського народу показав прагнення наших сусідів жити в мирі, безпеці та процвітанні - жити у справді незалежній Угорщині, яка є частиною обʼєднаної та вільної Європи, а не зоною впливу Москви, простором беззаконня та залякування", - заявив глава МЗС.

Також Сибіга підкреслив, що вибір угорців ознаменував поразку політики шантажу та антиукраїнської пропаганди.

"Це симптоматично. Угорці чітко сказали: досить. Це матиме наслідки й для інших партій і рухів у Європі, які просувають подібну риторику", - додав він.

Водночас він закликав до реалістичних очікувань щодо подальших відносин.

"Попереду копітка, прагматична та спокійна робота з пошуку точок дотику, відновлення спільної поваги та втілення спільних прагматичних інтересів. Наші народи заслуговують на те, щоб ми пройшли цей шлях, і ми будемо працювати над відновленням добросусідства в інтересах наших двох країн та Європи загалом", - резюмував Сибіга.