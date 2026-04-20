Макрон очікує розблокування 90 млрд євро для України від нової влади в Угорщині

22:05 20.04.2026 Пн
Французький лідер заявив про "початок нової епохи"
Макрон очікує розблокування 90 млрд євро для України від нової влади в Угорщині Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (Getty Images)

Президент Франції Еммануель Макрон очікує від нового уряду Угорщини "прогресу" у питанні надання Україні кредиту ЄС на суму 90 мільярдів євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 24.hu.

Читайте також: Угорщина може розблокувати 90 млрд євро для України цього тижня

Французький лідер також заявив, що формування нового уряду означає початок нової епохи не лише в Угорщині, а й у Європі.

"Ми можемо з оптимізмом дивитися на перспективи досягнення прогресу в питанні надання Україні кредиту в розмірі 90 мільярдів євро", - сказав Макрон.

Він також додав, що формування нового угорського уряду "дуже позитивно" для України, а також "для нас і нашої авторитетності".

Кредит Україні від ЄС

Наприкінці 2025 року лідери європейських країн погодили надання Україні кредиту в розмірі 90 млрд євро. Але після пошкодження Росією трубопроводу "Дружба", Угорщина заблокувала кредит. Прем'єр Віктор Орбан заявив, що розблокує позику лише після відновлення нафтопостачання.

Нагадаємо, перемога на виборах в Угорщині лідера партії "Тиса" Петера Мадяра не означає автоматичного розблокування кредиту для України від ЄС на 90 млрд євро.

Мадяр заявив, що готовий обговорити питання з європейськими лідерами, однак рішення фактично ухвалила ще в грудні Єврорада - і тоді Угорщина, Словаччина та Чехія отримали право не приєднуватися до програми.

Зазначимо, навіть якщо Будапешт знімає свої заперечення, черга за Братиславою - Словаччина та її прем'єр Роберт Фіцо досі не змінили позицію. До цього додається звичайна бюрократична тяганина: формування нового угорського уряду само по собі займе час.

Водночас, як стало відомо, Єврокомісія відтермінувала перший транш у рамках кредиту на 90 мільярдів євро для України.

Зеленський розкритикував Київ та назвав аутсайдерів підготовки до зими
Зеленський розкритикував Київ та назвав аутсайдерів підготовки до зими
Аналітика
Зона ризику. Хто в Євросоюзі справді готовий відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Зона ризику. Хто в Євросоюзі справді готовий відбивати російську агресію