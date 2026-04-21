Мадьяр оценил перспективы возвращения Украине средств Ощадбанка

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что вопрос возвращения заблокированных украинских активов ("Ощадбанка") будет обсуждать с президентом Владимиром Зеленским только после своего официального вступления в должность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telex.
Комментируя обвинения Зеленского в адрес предыдущего венгерского правительства (что Виктор Орбан якобы причастен к "похищению" средств инкассаторов), Мадьяр высказался сдержанно:
"Мы не знаем реальности, мы видели только пропагандистские новости", - заявил он.
По словам лидера "Тисы", он сомневается во многих деталях этого дела и призывает к "здравому смыслу".
Мадяр отметил, что после вступления в должность премьера будет иметь к Зеленскому "более важные вопросы", чем история с "Ощадбанком".
Кроме того, Мадьяр пообещал открыть нефтепровод "Дружба".
Контекст скандала
Напомним, 6 марта 2026 года два инкассаторских автомобиля "Ощадбанка" были незаконно задержаны в Венгрии при перевозке валюты и банковских металлов. По данным банка, стоимость груза составляла 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота.
Правительство Виктора Орбана инициировало расследование по подозрению в отмывании денег, а парламент Венгрии принял закон об аресте этих активов до завершения следствия. Киев назвал действия Будапешта "кражей" и пригрозил ответственностью виновным.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев привлечет к ответственности всех причастных к инциденту. "Ощадбанк" опубликовал требование вернуть незаконно задержанные машины и средства, подчеркнув, что перевозка осуществлялась в рамках международного соглашения с австрийским Raiffeisen Bank.
После победы оппозиционной партии "Тиса" на парламентских выборах 12 апреля и смены власти в Венгрии украинский МИД 13 апреля отменил рекомендации гражданам воздерживаться от поездок в эту страну.