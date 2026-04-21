ua en ru
Вт, 21 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Мадяр оцінив перспективи повернення Україні коштів Ощадбанку

00:01 21.04.2026 Вт
2 хв
Мадяр назвав справу про гроші Ощадбанку пропагандою
aimg Катерина Коваль
Мадяр оцінив перспективи повернення Україні коштів Ощадбанку Фото: майбутній прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр (Getty Images)

Майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що питання повернення заблокованих українських активів (“Ощадбанку”) обговорюватиме з президентом Володимиром Зеленським лише після свого офіційного вступу на посаду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telex.

Читайте також: Макрон очікує розблокування 90 млрд євро для України від нової влади в Угорщині

Коментуючи звинувачення Зеленського на адресу попереднього угорського уряду (що Віктор Орбан нібито причетний до "викрадення" коштів інкасаторів), Мадяр висловився стримано:

"Ми не знаємо реальності, ми бачили лише пропагандистські новини", - заявив він.

За словами лідера "Тиси", він сумнівається в багатьох деталях цієї справи та закликає до "здорового глузду".

Мадяр наголосив, що після вступу на посаду прем’єра матиме до Зеленського "більш важливі питання", ніж історія з "Ощадбанком".

Окрім того, Мадяр пообіцяв відкрити нафтопровід "Дружба".

Контекст скандалу

Нагадаємо, 6 березня 2026 року два інкасаторські автомобілі "Ощадбанку" були незаконно затримані в Угорщині під час перевезення валюти та банківських металів. За даними банку, вартість вантажу становила 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг золота.

Уряд Віктора Орбана ініціював розслідування за підозрою у відмиванні грошей, а парламент Угорщини ухвалив закон про арешт цих активів до завершення слідства. Київ назвав дії Будапешта "крадіжкою" та пригрозив відповідальністю винним.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Київ притягне до відповідальності всіх причетних до інциденту. “Ощадбанк” опублікував вимогу повернути незаконно затримані автівки та кошти, наголосивши, що перевезення здійснювалося в рамках міжнародної угоди з австрійським Raiffeisen Bank.

Після перемоги опозиційної партії "Тиса" на парламентських виборах 12 квітня та зміни влади в Угорщині українське МЗС 13 квітня скасувало рекомендації громадянам утримуватися від поїздок до цієї країни.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Новини
Аналітика
