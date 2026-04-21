Мадяр оцінив перспективи повернення Україні коштів Ощадбанку

Майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що питання повернення заблокованих українських активів (“Ощадбанку”) обговорюватиме з президентом Володимиром Зеленським лише після свого офіційного вступу на посаду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telex .

Коментуючи звинувачення Зеленського на адресу попереднього угорського уряду (що Віктор Орбан нібито причетний до "викрадення" коштів інкасаторів), Мадяр висловився стримано:

"Ми не знаємо реальності, ми бачили лише пропагандистські новини", - заявив він.

За словами лідера "Тиси", він сумнівається в багатьох деталях цієї справи та закликає до "здорового глузду".

Мадяр наголосив, що після вступу на посаду прем’єра матиме до Зеленського "більш важливі питання", ніж історія з "Ощадбанком".

Окрім того, Мадяр пообіцяв відкрити нафтопровід "Дружба".

Контекст скандалу

Нагадаємо, 6 березня 2026 року два інкасаторські автомобілі "Ощадбанку" були незаконно затримані в Угорщині під час перевезення валюти та банківських металів. За даними банку, вартість вантажу становила 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг золота.