Мадьяр оценил перспективы возвращения Украине средств Ощадбанка

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что вопрос возвращения заблокированных украинских активов ("Ощадбанка") будет обсуждать с президентом Владимиром Зеленским только после своего официального вступления в должность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telex .

Комментируя обвинения Зеленского в адрес предыдущего венгерского правительства (что Виктор Орбан якобы причастен к "похищению" средств инкассаторов), Мадьяр высказался сдержанно:

"Мы не знаем реальности, мы видели только пропагандистские новости", - заявил он.

По словам лидера "Тисы", он сомневается во многих деталях этого дела и призывает к "здравому смыслу".

Мадяр отметил, что после вступления в должность премьера будет иметь к Зеленскому "более важные вопросы", чем история с "Ощадбанком".

Кроме того, Мадьяр пообещал открыть нефтепровод "Дружба".

Контекст скандала

Напомним, 6 марта 2026 года два инкассаторских автомобиля "Ощадбанка" были незаконно задержаны в Венгрии при перевозке валюты и банковских металлов. По данным банка, стоимость груза составляла 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота.