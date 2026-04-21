ua en ru
Вт, 21 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Мадьяр оценил перспективы возвращения Украине средств Ощадбанка

00:01 21.04.2026 Вт
2 мин
Мадьяр назвал дело о деньгах Ощадбанка пропагандой
aimg Екатерина Коваль
Фото: будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр (Getty Images)

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что вопрос возвращения заблокированных украинских активов ("Ощадбанка") будет обсуждать с президентом Владимиром Зеленским только после своего официального вступления в должность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telex.

Макрон ожидает разблокирования 90 млрд евро для Украины от новой власти в Венгрии

Комментируя обвинения Зеленского в адрес предыдущего венгерского правительства (что Виктор Орбан якобы причастен к "похищению" средств инкассаторов), Мадьяр высказался сдержанно:

"Мы не знаем реальности, мы видели только пропагандистские новости", - заявил он.

По словам лидера "Тисы", он сомневается во многих деталях этого дела и призывает к "здравому смыслу".

Мадяр отметил, что после вступления в должность премьера будет иметь к Зеленскому "более важные вопросы", чем история с "Ощадбанком".

Кроме того, Мадьяр пообещал открыть нефтепровод "Дружба".

Контекст скандала

Напомним, 6 марта 2026 года два инкассаторских автомобиля "Ощадбанка" были незаконно задержаны в Венгрии при перевозке валюты и банковских металлов. По данным банка, стоимость груза составляла 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота.

Правительство Виктора Орбана инициировало расследование по подозрению в отмывании денег, а парламент Венгрии принял закон об аресте этих активов до завершения следствия. Киев назвал действия Будапешта "кражей" и пригрозил ответственностью виновным.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев привлечет к ответственности всех причастных к инциденту. "Ощадбанк" опубликовал требование вернуть незаконно задержанные машины и средства, подчеркнув, что перевозка осуществлялась в рамках международного соглашения с австрийским Raiffeisen Bank.

После победы оппозиционной партии "Тиса" на парламентских выборах 12 апреля и смены власти в Венгрии украинский МИД 13 апреля отменил рекомендации гражданам воздерживаться от поездок в эту страну.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
